Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в НурсултанРИА Новости 06:23
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.
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Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва
В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
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Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
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Макет аппарата для марсианской миссии прошел ударные испытания
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Спорт
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Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы завершено на 40%.
Обновлено в 11:46
Политика
Зеленский заговорил об отказе от участия в выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что был готов поддержать лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, если бы тот принял участие в выборах.
Обновлено в 12:18
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
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Президент Казахстана Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
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Футбол
«Ньюкасл» предложил Бенитесу новый контракт
По данным из СМИ, руководство "Ньюкасла" предложило главному тренеру команды Рафаэлю Бенитесу новый контракт.
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Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
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В России 50 тысяч судебных приговоров написаны почти под копирку
В 50 тысячах судебных актах текст каждого решения на 80 процентов совпадал хотя бы еще с одним вынесенным вердиктом.
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Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты
Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
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Путин предложил британским компаниям участие в нацпроектах
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Политика
Казахстанцы выступили против переименования Астаны
Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
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