Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в НурсултанLenta.ru 06:50

Идею о переименовании столицы Казахстана в честь Назарбаева в 2016 году выдвигали депутаты парламента республики. В 2017 году об этой инициативе заговорили снова, предлагая также присвоить имя первого президента международному аэропорту Астаны.
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Жители Астаны привыкнут к новому названию через поколение, считает эксперт

РИА Новости12:00

Парламент Казахстана принял законопроект о переименовании Астаны в Нурсултан

ТАСС06:39

Парламент Казахстана принял поправку в конституцию по переименованию Астаны в Нурсултан

Интерфакс06:37

Столицу Казахстана решили переименовать в честь Назарбаева

RT на русском10:19

Парламент Казахстана за пару часов согласился назвать столицу Нурсултаном

РБК06:46

Власти Астаны поддержали переименование столицы Казахстана в Нурсултан

Эхо Москвы11:29

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Известия10:56
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Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
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В Испании предложили клонировать Месси

Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил, что готов клонировать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
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Происшествия

Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды

Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в Воронеже произошло несколько крупных коммунальных аварий, в том числе в Коминтерновском районе: в декабре 2018 года из-за порыва водовода пришлось временно отменить занятия в школе.
Обновлено в 07:06
Экономика

С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды

Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек, - сообщили в «Компании «Вода Донбасса»».
Обновлено в 12:01
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
Кино

Вышел первый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 09:56
Политика

Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах

Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Общество

В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна

В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
Обновлено в 08:19
Общество

Власти оштрафовали магазин за помощь бедным

Нарушение правил утилизации просроченных продуктов грозит юрлицам штрафом до 700 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности организации на срок до 90 суток.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие

Эксперт: B-52 отрабатывал удар по России

Обновлено в 10:59
Единоборства

Чемпион UFC провалил допинг-тест

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев опроверг известие о поисках суррогатной матери

Сообщалось, что он не оставил надежды стать отцом и вместе с женой начал поиски суррогатной матери.
Обновлено в 08:11
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Экономика

Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом

Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Спорт

Медведева рассказала о своей роли в истории

Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей

Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны

Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

Чиновник заработал на квартирах для детей-сирот 5 млн рублей на Дону

Ранее «Регион online» сообщал, что в ростовские чиновники угрожали девушке, которая стала известна как «Яндекс.Няня».
Обновлено в 11:49
Политика

Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:25
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках

Обновлено вчера в 20:11
Хоккей

Бобровский и Василевский вошли в пятерку лучших вратарей НХЛ

На втором месте финн Пекка Ринне из "Нэшвилл Предаторз" – 17,3%. Совсем немного уступил ему Андрей Василевский – 17,1. Четвертое место у канадца Марка-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс") – 6,5%. Сергей Бобровский с 4,8 стал пятым.
Обновлено в 11:05
Общество

Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян

У граждан с высокими и средними доходами чувство одиночества возникает значительно реже: 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Девочку-маугли выписали из больницы

Пятилетнюю москвичку Любу, которую СМИ окрестили девочкой-маугли с Ленинградского шоссе, выписали из московской клинической больницы имени Башляевой.
Обновлено в 10:15
Авто

Утонувшие Porsche 911 GT2 RS будут построены заново

Филиал Porsche Brasil выступил с официальным заявлением, признав гибель автомобилей и сообщив о "специальном решении": компания дополнительно выпустит четыре Porsche 911 GT2 RS "в том же порядке, в котором они были первоначально подтверждены".
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в Госдуме

Обновлено в 10:04
Спорт

Зеппельт рассказал, кто пользовался услугами допинг-врача Шмидта

По словам Зеппельта, всего услугами доктора начиная с конца 2011 года пользовались не меньше 21 спортсмена, которые являлись представителями восьми европейских наций и пяти видов спорта — трех зимних и двух летних.
Обновлено в 09:38
Экономика

Forbes составил рейтинг надежных банков России

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Энергетика

Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
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Нурсултан Абишевич Назарбаев
Политик
Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
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