Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в НурсултанLenta.ru 06:50
Идею о переименовании столицы Казахстана в честь Назарбаева в 2016 году выдвигали депутаты парламента республики. В 2017 году об этой инициативе заговорили снова, предлагая также присвоить имя первого президента международному аэропорту Астаны.
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Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
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Forbes составил рейтинг надежных банков России
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Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
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