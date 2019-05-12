Политика
Парламент Израиля проголосовал за самороспускRT на русском 17:34
Израильский парламент проголосовал за самороспуск, после того как премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось за отведённый срок сформировать новое правительство. Об этом информирует Times of Israel.
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Футбол
Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».
Обновлено в 17:14
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Американские врачи выходили самого маленького ребенка в мире
Обновлено в 19:27
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Кино
Актер из фильма «Крестный отец» умер в США
Обновлено в 19:45
Общество
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Общество
«Знания нужны не сами по себе, а чтобы сформировать адекватную картину мира»
Бесспорно, нужно продолжать обсуждение и вырабатывать с помощью всех участников образовательного процесса документ, который на деле способствовал бы решению задач, стоящих перед системой образования, на которые справедливо обращал внимание государственных органов президент России В. В. Путин.
Обновлено в 17:00
Наука
Нестабильный робот научился ездить во все стороны
Обновлено в 02:32
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Происшествия
Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии
В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено в 10:51
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Авто
BMW представил обновленный кроссовер X1
Немецкий атвопроизводитель BMW провел официальную презентацию рестайлингового компактного кроссовера X1.
Обновлено в 05:37
Общество
В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа
Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.
Обновлено в 18:37
Армия и оружие
Пентагон заподозрил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания
Обновлено в 11:04
Происшествия
Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни
Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца
«По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 13:57
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Экономика
США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги
США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.
Обновлено в 18:59
Экономика
ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой
Обновлено в 11:40
Политика
Лидеры стран ЕврАзЭС подвели итоги работы организации
Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, в Нур-Султане подвели итоги работы организации за пять лет.
Обновлено в 19:26
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Футбол
Аршавин о финале ЛЕ: Сарри всего лишь обыграл «тренеришку»
«Всего лишь обыграл тренеришку», — заявил Аршавин, вспомнив историю Унаи Эмери и нападающего российской сборной Артема Дзюбы, когда они оба относились к московскому «Спартаку».
Обновлено в 17:03
Спорт
Семеня подала апелляцию на решение CAS
Семеня рассчитывала через суд опротестовать введению правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона получат право выступать в соревнованиях под эгидой ассоциации только при условии приема препаратов для снижения уровня этого гормона.
Обновлено в 15:47