Политика

Парламент Израиля проголосовал за самороспускRT на русском 17:34

Израильский парламент проголосовал за самороспуск, после того как премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось за отведённый срок сформировать новое правительство. Об этом информирует Times of Israel.
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Израильский Кнессет утвердил самороспуск

REGNUM19:32

Израильский парламент распустил сам себя и проголосовал за повторные выборы

Вести.Ru18:42

Парламент Израиля утвердил законопроект о самороспуске

News.ruвчера в 04:31

Парламент Израиля объявил о самороспуске

Известия17:26

Кнессет Израиля проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы

РИА Новости17:20

Нетаньяху пообещал «острую и чистую» кампанию и очередную победу на выборах в сентябре

ТАСС19:09

Израильский парламент проголосовал за самороспуск

Эхо Москвы18:05
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Футбол

Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».
Обновлено в 17:14
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Здоровье

Американские врачи выходили самого маленького ребенка в мире

Обновлено в 19:27
Экономика

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Кино

Актер из фильма «Крестный отец» умер в США

Обновлено в 19:45
Общество

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Общество

«Знания нужны не сами по себе, а чтобы сформировать адекватную картину мира»

Бесспорно, нужно продолжать обсуждение и вырабатывать с помощью всех участников образовательного процесса документ, который на деле способствовал бы решению задач, стоящих перед системой образования, на которые справедливо обращал внимание государственных органов президент России В. В. Путин.
Обновлено в 17:00
Наука

Нестабильный робот научился ездить во все стороны

Обновлено в 02:32
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Происшествия

Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии

В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено в 10:51
Общество

Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Авто

BMW представил обновленный кроссовер X1

Немецкий атвопроизводитель BMW провел официальную презентацию рестайлингового компактного кроссовера X1.
Обновлено в 05:37
Общество

В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа

Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.
Обновлено в 18:37
Армия и оружие

Пентагон заподозрил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания

Обновлено в 11:04
Происшествия

Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено в 17:06
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Происшествия

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца

«По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 13:57
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Экономика

США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги

США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.
Обновлено в 18:59
Экономика

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой

Обновлено в 11:40
Политика

Лидеры стран ЕврАзЭС подвели итоги работы организации

Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, в Нур-Султане подвели итоги работы организации за пять лет.
Обновлено в 19:26
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Футбол

Аршавин о финале ЛЕ: Сарри всего лишь обыграл «тренеришку»

«Всего лишь обыграл тренеришку», — заявил Аршавин, вспомнив историю Унаи Эмери и нападающего российской сборной Артема Дзюбы, когда они оба относились к московскому «Спартаку».
Обновлено в 17:03
Спорт

Семеня подала апелляцию на решение CAS

Семеня рассчитывала через суд опротестовать введению правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона получат право выступать в соревнованиях под эгидой ассоциации только при условии приема препаратов для снижения уровня этого гормона.
Обновлено в 15:47
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