Политика
В Израиле впервые назначены повторные парламентские выборыBFM.ru 01:05
Парламент Израиля утвердил закон о самороспуске и назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы. Они пройдут 17 сентября, сообщает ТАСС.
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Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки
Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Необходимый для прибавки к зарплате навык назвали эксперты
Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.
Обновлено в 02:52
Финансы
Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям
Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Шоу-бизнес
Марьяна Ро обломала секс Владу Соколовскому
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Самолет A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 03:26
Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Кино
Скончался актер из фильма «Крестный отец» Кармине Кариди
Обновлено вчера в 12:51
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Футбол
Григорий Иванов: "Из-за судейской ошибки губернатор может закрыть команду!"
Очков набрали больше, вновь оказались в финале Кубка России.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу Рекордов России по фитнесу
Надо сказать, что ожидания звезды осуществились, и ее шпагат занесен в Книгу Рекордов России по фитнесу.
Обновлено в 03:18
Политика
УПЦ окончательно объявлена вне закона
Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил байкера
В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средств, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено вчера в 08:43
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
В Будапеште затонуло судно с туристами
Обновлено в 02:20
Происшествия
В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми
Обновлено в 02:29
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Экономика
Кабмин ввел балльную систему оценки локализации автопроизводства
Правительство РФ ввело балльную систему, оценивающую уровень локализации автопроизводства в стране.
Обновлено в 03:18
Технологии
Первый российский телефон с квантовой защитой стоит 30 млн рублей
Первыми заказчиками станут руководители корпораций. Стоимость базового комплекта – сервера и двух телефонов – составит 30 млн рублей.
Обновлено вчера в 04:15
Авто
Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale
Итальянский премиальный производитель Ferrari официально продемонстрировал публике обновленную гибридную версию суперкара SF90 Stradale.
Обновлено в 03:25