Политика

В Израиле впервые назначены повторные парламентские выборыBFM.ru 01:05

Парламент Израиля утвердил закон о самороспуске и назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы. Они пройдут 17 сентября, сообщает ТАСС.
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