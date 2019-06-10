Экономика

Парламент Ирана ратифицировал временное соглашение о ЗСТ с ЕАЭСРИА Новости 02:40

Парламент Ирана в понедельник ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года.
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Индонезия и Австралия ускорят ратификацию соглашения о свободной торговле

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Парламент Ирана ратифицировал временное соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

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Иран ратифицировал временное соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

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