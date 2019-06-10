Экономика
Парламент Ирана ратифицировал временное соглашение о ЗСТ с ЕАЭСРИА Новости 02:40
Парламент Ирана в понедельник ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года.
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Происшествия
Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области
В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию моряков РФ при сближении с крейсером ВМС США
В СМИ продолжается обсуждение реакции моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время сближения с американским ракетным крейсером Chancellorsville.
Обновлено в 05:10
Кино
Стивен Спилберг пишет сценарий к ночному сериалу ужасов
Американский режиссер, обладатель премии "Оскар" Стивен Спилберг пишет сценарий "супер страшной истории" для видео-сервиса Quibi.
Обновлено в 05:14
Наука
Впервые замечена рыба, задерживающая дыхание под водой
Наблюдая за рыбами, исследователи не заметили никаких явных признаков вдоха или выдоха в течение нескольких минут.
Обновлено 08 июня в 14:59
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 04:04
Теннис
Надаль пропустит все турниры до старта Уимблдона
Испанец стал первым теннисистом, которому удалось 12 раз выиграть один турнир «Большого шлема».В 2018 году Рафаэль Надаль добрался до полуфинала Уимблдона, где проиграл Новаку Джоковичу.
Обновлено в 05:07
Политика
Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью
Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 03:00
Музыка
Музыканты Queen пришли в восторг от ролика пермского балалаечника
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Общество
Гидрометцентр рассказал, как долго продлится похолодание
Погода ухудшилась в европейской части страны, однако в скором времени похолодание должно отступить, и жара вновь вернется в российские регионы.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Североуральске мужчина спас младенца, которого выбросили из окна
В Североуральске случайный очевидец спас младенца, которого нетрезвый молодой человек выбросил из окна. Инцидент произошёл вечером 6 июня.
Обновлено в 05:33
Политика
Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.
Обновлено в 05:40
Политика
Глава МИД Германии планирует встретиться с президентом Ирана
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и президент Ирана Хасан Рухани встретятся 10 июня в Тегеране, чтобы обсудить иранскую ядерную сделку, сообщил анонимный источник в немецком МИДе, 9 июня сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
МИД России отреагировал на формирование в Молдавии правящей коалиции
В Москве приветствуют формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства, заявили в МИД России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:30
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Спорт
Михаил Грушевский: Кокорин и Мамаев могут повторить судьбу Стрельцова
Артист переживает, что спортсмены могут повторить судьбу Эдуарда Стрельцова. Сейчас дело Кокорина и Мамаева передано в суд для апелляции.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16
Шоу-бизнес
Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера
Свадьба прошла на частном ранчо в Калифорнии Старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера писательница Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, сообщает lenta.ru.
Обновлено в 05:34
Политика
КМИС назвал партии, которые могут пройти в Верховную Раду
Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то IX созыв парламента представляли бы «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность» (бывший Блок Петра Порошенко), «Батькивщина» и «Голос»
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Крыму проходят массовые обыски у крымских татар
Обыск проводил следователь Сергей Махнев - руководитель следственной группы по девятому крымскому делу "Хизб ут-тахрир"; по его словам, дело Эскендера Сулейманова объединят с этим делом.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24