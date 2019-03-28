Политика
Парламент Британии проведет третье голосование по сделке о BrexitRuNews24.ru вчера в 18:24
Спикер на прошлой неделе отказался допускать до голосования соглашения по Brexit, сославшись на то, что оно ничем не отличается от предыдущих. Беркоу согласился на такой вариант, сообщив, что предложение правительства по проведению дебатов отвечает «установленным критериям».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Sky News узнал, что парламент не будет проводить 29 марта третье голосование по Brexit
Интерфаксвчера в 11:37
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Происшествия
Купол храма XVIII века обрушился в Ельце
Обновлено в 15:46
Общество
В нескольких районах Каракаса вновь произошло отключение электричества
Отключение электроснабжения вновь произошло в Каракасе, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 20:03
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Религия
В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста
Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Собчак и Водянова покривлялись на камеру во время встречи в Катаре
Звезда сериала «Универ» вспомнила, как светская львица оскорбляла её в 2011 году во время выборов в Госдуму.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.
Обновлено в 07:56
Единоборства
Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219
Экс-чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков из России победил американца Майка Джаспера на турнире Bellator 219 в Темекуле (Калифорния, США).
Обновлено в 22:20
Авто
В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Кино
Танос показал «туалетные» тренировки перед встречей с Человеком-муравьем
Актер Джош Бролин, играющий Таноса в киновселенной Marvel, показал, как его персонаж готовится ко встрече с Человеком-муравьем.
Обновлено в 06:46
Транспорт
Пять станций красной линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля
Для пассажиров с 30 марта по 5 апреля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии метро: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
Обновлено 27 марта в 07:03
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Гаджеты
Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower
Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено в 20:02
Армия и оружие
Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160
Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено в 20:29
Технологии
На Северной верфи заложен ярусолов «Гандвик-3»
На судостроительном заводе «Северная верфь» заложен ярусолов - процессор проекта МТ1112XL «Гандвик-3».
Обновлено в 07:47
Здоровье
Уфимские врачи провели сложную операцию пациентке с болевым синдромом
В Уфе врачи сделали сложную операцию с помощью ангиографического аппарата.
Обновлено в 23:19
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:39
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у линии разграничения в Донбассе
Беспилотник США RQ-4B-30 Global Hawk пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд
В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
Обновлено в 02:33
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Общество
Медведев рассказал о полезной стороне соцсетей
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные сети помогают ему оперативно реагировать на проблемы в стране — граждане пишут ему о волнующих их вопросах.
Обновлено в 09:04
Политика
Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе — Ходорковский
27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 15:03
Наука
Дату смерти научилась предсказывать нейросеть
Обновлено в 20:58