Политика
Парламент Британии вновь проголосует по соглашению о Brexit 29 мартаРосбалт 27 марта в 16:09
Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли анонсировал в парламенте третье и финальное голосование по соглашению с ЕС о грядущем Brexit. По его словам, Палата общин может решить судьбу соглашения уже в ближайшую пятницу, 29 марта.
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Британские парламентарии проведут третье голосование по сделке о выходе страны из ЕС
Эхо Москвывчера в 02:00
Sky News узнал, что парламент не будет проводить 29 марта третье голосование по Brexit
Интерфакс28 марта в 11:37
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
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