Парламент Британии вновь проголосует по соглашению о Brexit 29 мартаРосбалт 27 марта в 16:09

Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли анонсировал в парламенте третье и финальное голосование по соглашению с ЕС о грядущем Brexit. По его словам, Палата общин может решить судьбу соглашения уже в ближайшую пятницу, 29 марта.

Парламент Британии вновь проголосует по соглашению о Brexit 29 марта

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