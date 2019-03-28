Политика
Парламент Британии проведет третье голосование по сделке о BrexitRuNews24.ru вчера в 18:24
Спикер на прошлой неделе отказался допускать до голосования соглашения по Brexit, сославшись на то, что оно ничем не отличается от предыдущих. Беркоу согласился на такой вариант, сообщив, что предложение правительства по проведению дебатов отвечает «установленным критериям».
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Sky News узнал, что парламент не будет проводить 29 марта третье голосование по Brexit
Интерфаксвчера в 11:37
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