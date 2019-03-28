Парламент Британии проведет третье голосование по сделке о BrexitRuNews24.ru вчера в 18:24

Спикер на прошлой неделе отказался допускать до голосования соглашения по Brexit, сославшись на то, что оно ничем не отличается от предыдущих. Беркоу согласился на такой вариант, сообщив, что предложение правительства по проведению дебатов отвечает «установленным критериям».

Парламент Британии проведет третье голосование по сделке о Brexit

Хоккей Цулыгин: считаем, что была помеха Метсоле со стороны Широкова Тренерский штаб «Салавата» взял запрос на блокировку вратаря со стороны форварда Сергея Широкова, однако арбитры, посмотрев повтор, не стали менять первоначальное решение.

Политика Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.

Экономика ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".

Политика Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.

Политика США подготовили новые санкции против России Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Политика МИД России выступил за продление мандата СММ ОБСЕ на Украине Министерство иностранных дел России выступило за продление на год мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Политика Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.

Армия и оружие В Черное море вошла группировка кораблей НАТО Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в акваторию Черного моря вечером в четверг, 28 марта, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Происшествия Кадырову сдался чеченец, устроивший смертельное ДТП в Москве Муслим Джамбеков, который несколько дней назад устроил смертельное ДТП в Москве, пришел в правоохранительные органы Чечни, сообщает телеграм-канал главы республики Рамзана Кадырова.

Футбол Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.

Шоу-бизнес Первый муж Началовой рассказал, кто его защитит от клеветы Певица и юрист Екатерина Гордон будет защищать в суде первого супруга певицы Юлии Началовой Дмитрия Ланского, которого отец артистки винит в смерти дочери.

Общество Кита Флинта проводили с плясками у гроба Церемония прощания с Китом Флинтом в церкви была закрытой. Однако поклонники танцевали и пили под хиты группы на улице.

Происшествия ФСБ раскрыла в Крыму сеть подпольных казино В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали 14 человек по делу об организации подпольных казино, замаскированных под компьютерные клубы.

Политика Минобороны отказалось предоставлять частоты для 5G В Минобороны предложили использовать частоты 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц, уже одобренные Госкомиссией по радиочастотам.

Технологии Boston Dynamics представила робота-грузчика Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Здоровье В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.

Общество Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский Скончался бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский, сообщила «Медуза» со ссылкой на его подругу и заместителя в «Коммерсантъ-Власти» и Openspace.ru Вероника Куцылло.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская поразила поклонников короткой стрижкой На снимке Боярская изображена с короткой стрижкой, в джинсовой куртке и кожаной юбке.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.