Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительствуНезависимая газета 10:43
Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе.
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Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Политика
России не стоит участвовать в новой лунной гонке, считает Рогозин
России не стоит участвовать в лунной гонке с США как во время холодной войны, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 20:06
Происшествия
В Чувашии рецидивисты напали на бригаду скорой помощи
Полицейские в Чувашии задержали группу мужчин, которые напали на врачей скорой помощи в Новочебоксарске.
Обновлено в 12:25
Происшествия
На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»
Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
Обновлено в 21:51
Футбол
Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия
Пешеходный стеклянный мост в центре Киева дал трещину через сутки после открытия, рассказал мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 14:40
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Политика
Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ
Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Исламской Республики.
Обновлено в 20:57
Политика
На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды
Анна Хилькевич вышла на прогулку с дочерьми, одев их в одинаковые наряды.
Обновлено в 17:00
Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 21:59
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Общество
Чихающий кот Эллиот из Британии не может найти хозяев из-за недуга
Девятилетний кот Эллиот, который страдает от хронического ринита, достаточно продолжительное время содержится в приюте в британском Восточном Суссексе и не может найти себе хозяев, передаёт The Independent.
Обновлено в 11:07
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Здоровье
Составлен список самых бесполезных советов врачей
Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.
Обновлено в 18:13
Футбол
«Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта
Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва.
Обновлено в 17:56
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Здоровье
Работники скорой помощи устроили забастовку в Пензе
Более 100 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи организовали забастовку. Об этом рассказал ее организатор Павел Кузнецов.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке
Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
В ДНР беспилотник ВСУ атаковал дом
Обновлено в 18:30
Политика
Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»
Обновлено в 15:10
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено в 14:21