Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительствуНезависимая газета 10:43

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе.
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