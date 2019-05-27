Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительствуНезависимая газета 10:43
Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе.
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Транспорт
Автомобили старше 7 лет предложили запретить для таксистов
Госдума в декабре 2018 года приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»
Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".
Обновлено в 05:19
Хоккей
«Бостон» победил «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли
Ранее «Сент-Луис» трижды играл в финале Кубка Стэнли — в сезонах 1967/68, 1968/69 и 1969/70.
Обновлено в 23:01
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено в 23:00
Происшествия
В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:25
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 14:47
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено в 14:04
Авто
Начались продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X
Новый купеобразный внедорожник Volkswagen Teramont X, представленный несколько недель назад на автосалоне в Шанхае, вышел в продажу в Китае.
Обновлено в 22:19
Общество
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Ученик второго класса школы №3 Вологды угрожает одноклассникам, скрывает уроки и бьет учительницу.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Авто
BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года
На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este компания BMW представила воссозданный с нуля классический концепт Garmisch.
Обновлено в 09:41
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено в 23:17
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено в 20:22
Технологии
ВОЗ создала инструмент Click для мониторинга влияния рекламы на детей
ВОЗ разработала механизм Click, который покажет, как дети взаимодействуют с интернет-рекламой, передает ТАСС.
Обновлено в 12:41
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 21:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва спела для дочери свой хит «Куда уходит детство»
За кадром Алла Пугачёва раскачивает качели и поёт девочке одну их своих самых известных песен.
Обновлено в 22:59
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Здоровье
Сотрудники пензенской скорой помощи объявили итальянскую забастовку
Сотрудники пензенской областной станции скорой помощи выступили с требованием повысить им зарплаты и улучшить условия труда.
Обновлено 25 мая в 01:41
Происшествия
Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до конца июля арест зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 23:13
Происшествия
На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию
Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено в 22:45
Гаджеты
Новый iPhone позволит подключить сразу две пары AirPods
Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подключать одну пару наушников и другой девайс, который используется для передачи потока аудио.
Обновлено в 21:39
Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону
Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Авто
Студенты готовят грузовой пикап на базе Skoda Kodiaq Mountiaq
Новый двухдверный пикап Skoda, который до сих пор носит статус концепта, получит название Mountiaq (от англ. "Mountain" – гора).
Обновлено в 09:00