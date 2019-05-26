Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству КурцаТАСС 10:51
Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
Обновлено в 05:49
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Футбол
«Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» сыграют на Кубке «Матч Премьер»
В число участников вошли «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Матчи турнира будут проходить в Австрии с 26 июня по 7 июля.
Обновлено в 14:04
Футбол
Аллегри хочет возглавить «Барселону»
По данным источника, итальянский специалист хочет возглавить каталонский клуб в следующем сезоне.
Обновлено в 15:21
Общество
В США анаконда «клонировала» сама себя
Обновлено в 14:38
Экономика
Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено в 15:18
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Хоккей
«Слован» не выступит в КХЛ в следующем сезоне
"Слован" вступил в КХЛ в 2012 году.
Обновлено в 14:36
Политика
На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Общество
На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине»
На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).
Обновлено в 12:41
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Футбол
Слуцкий сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала «Макарена» сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом», Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана
Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей.
Обновлено в 14:04
Наука
В Китае показали самый быстрый поезд в мире
Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено в 10:41
Политика
Прокурору Дагестана предложили возглавить ведомство Москвы
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рекомендовал на должность прокурора столицы Дениса Попова, который занимал аналогичную должность в Дагестане с начала 2018 года.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Космос
Ученые предположили, что вода на Луне появилась сама собой
Новый механизм образования воды на поверхности Луны обнаружили российские ученые из Института космических исследований РАН, МФТИ и ВШЭ.
Обновлено в 10:14
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе
По официальным данным, в прошлом году в Германии зарегистрировали 62 случая насилия по отношению к евреям.
Обновлено в 15:04