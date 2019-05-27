Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Курцу и правительствуЖурналистская правда 10:30
Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) принял решение в связи с правительственным кризисом – вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:37, Ашберн
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.
Обновлено в 15:00
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан
Министр обороны России Сергей Шойгу посетит во вторник Таджикистан с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Авто
В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler
В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Хоккей
Российские хоккеисты вернулись с медалями в Москву после ЧМ
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме
По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке
Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»
Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Наука
Почему так важно принимать аспирин пациентам после перенесения инсульта
Многие врачи считали, что препараты, в состав которых входят аспирин и клопидогрел, могут привести к другой форме кровоизлияния, такой как геморрагический инсульт.
Обновлено вчера в 10:37
Культура
Якубович признался, что никогда не смотрел «Поле чудес» по телевизору
Шоумен сделал сенсационное заявление: он никогда не смотрел «Поле чудес» по телевизору.
Обновлено в 16:38
Общество
Гороскоп на 28 мая: успешный день для этого знака
Во вторник, 28 мая, некоторым знакам зодиака стоит быть более осмотрительными в профессиональной деятельности, другим знакам следует постараться удержаться от ненужных споров, а для третьих начало этого дня будет благоприятным для коллективных проектов, совещаний, поездок, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 20:00
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Экономика
КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США
Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Происшествия
В Ленобласти при обрушении строительных лесов пострадали рабочие
Площадь обрушения составила 350 кв. м. Семь человек уже извлечены, под завалами могут находиться до 15 человек.
Обновлено в 07:05
Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Здоровье
Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России
Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов Российской Федерации, сообщила «Известиям» министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:02
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено в 13:22
Общество
На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Интернет
Предсерийный образец российского квантового телефона протестируют 28 мая в Москве
Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум центра.
Обновлено в 17:09
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Политика
На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России
Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер сменила имидж
Бывшая возлюбленная сына актрисы Марии Шукшиной недавно сменила свой имидж.
Обновлено в 15:00
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40