Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Курцу и правительствуЖурналистская правда 10:30

Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) принял решение в связи с правительственным кризисом – вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики.
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