Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеруВедомости 10:40
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung. Вопрос о вотуме недоверия на голосование вынесла оппозиция на фоне политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе.
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Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Суд продлил меры пресечения фигурантам дела «Нового величия»
Люблинский суд Москвы в понедельник продлил меры пресечения восьми фигурантам громкого дела об экстремистском сообществе "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
НАТО намерена повысить способность перебрасывать средства ПВО
НАТО работает над программой обеспечения готовности, призванной, в числе прочего, повысить способность альянса перебрасывать силы ПВО в различные страны блока, в том числе в балтийские, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас похвастался подросшими близнецами
Брэдли Купер – не единственный знаменитый отец, кто после рождения первенца впал в детство.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Авто
В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler
В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Петербурге горел детский сад: все спаслись
В пятиэтажном здании, в занимаемом детским садом помещении площадью 30 кв. метров горела обстановка на площади 10 кв. метров.
Обновлено в 10:47
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Наука
Ученый создает удивительные башни из мячей без капли клея: магия физики
Профессор Андрия Рогава из Тбилиси возвел в своем кабинете причудливую башню и доказал, что одной лишь силы трения и правильной балансировки достаточно, чтобы создавать устойчивые вертикальные структуры.
Обновлено в 09:16
Политика
Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России
Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
Обновлено в 03:00
Наука
Корона герпеса стала зародышем болезни Альцгеймера у мышей
В число подозреваемых входит, например, вирус герпеса: его нахождение в организме человека коррелирует с последующим возникновением амилоидных бляшек в мозге — скоплений неправильно свернутых молекул белка бета-амилоида.
Обновлено в 09:26
Экономика
Главы трех районов Екатеринбурга оказались богаче мэра Высокинского
Глава Октябрьского района Роман Рудометов при доходе в 6 миллионов 718 тысяч рублей за год живет с несовершеннолетним ребенком в квартире площадью 49,1 квадратный метр.
Обновлено в 11:13
Общество
При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном
Если какая-то информация покажется китайским пограничникам компрометирующей, то туристу могут отказать во въезде в страну, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
Обновлено в 10:25
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео осмотра недавно открывшегося моста, на стеклянной части которого появились трещины.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Черевченко
Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала».
Обновлено в 10:45
Политика
ОАК подал в суд на украинский концерн «Антонов»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала иск в Арбитражный суд города Москвы в отношении украинского концерна "Антонов", следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 08:58
Гаджеты
Intel представил самый мощный процессор Core
На мероприятии Kickoff в воскресенье, 26 мая, перед одной из главных выставок для производителей микроэлектроники потребительского сегмента — Computex, — компания Intel приоткрыла завесу тайны и рассказала, какой процессор будет флагманом линейки Core для настольных компьютеров.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми
В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ
Форум пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе. Baring Vostok напомнил, что ежегодно принимает участие в работе ПМЭФ.
Обновлено в 08:57
Общество
От диеты к протестам: за что заблокировали ролик депутата Бондаренко
Известный своей «макаронной диетой» саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко опять оказался в центре небольшого скандальчика.
Обновлено в 10:45