Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительствуПарламентская газета 10:51

Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству республики в связи с кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщает ТАСС.
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