Политика

Курц обратился к президенту Австрии после вотума недоверияЭкономика сегодня вчера в 15:47

По данным ТАСС, вотум недоверия канцлеру был вынесен в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
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Парламент Австрии вынес канцлеру Курцу вотум недоверия

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Президент Австрии с завтрашнего дня освободит от обязанностей правительство канцлера Себастьяна Курца

Эхо Москвывчера в 16:00

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ТАССвчера в 20:21

Курц выигрывает и уходит

BFM.ruвчера в 15:40
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Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

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В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
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Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
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Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби прокомментировал поражение от «Бостона» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (2:4, 0-1).
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года. Министр иностранных дел Австрии с 16 декабря 2013 года. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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Хайнц-Кристиан Штрахе
Австрийский политик
Австрийский политический деятель, лидер Австрийской партии свободы с 23 апреля 2005 года. Вице-канцлер Австрии и федеральный министр спорта с 18 декабря 2017 года, в кабинете Себастьяна Курца.
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