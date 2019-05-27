Политика
Курц обратился к президенту Австрии после вотума недоверияЭкономика сегодня вчера в 15:47
По данным ТАСС, вотум недоверия канцлеру был вынесен в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
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Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу
В Вольске Саратовской области в одной из школ ученик седьмого класса топором ударил 12-летнюю девочку.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Салтыковой за лицо
Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Миссия НАТО в Косово отреагировала на действия косовского спецназа
В KFOR заявили, что действия косовских силовиков не были направлены против сербов В Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) считают, что действия косовского полицейского спецназа не направлены против сербов, передает агентство Tanjug, ссылаясь на пресс-секретаря KFOR Винченцо Грасо.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии
Обновлено в 03:07
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Музыка
Скандал с шоу «Голос. Дети» перекинулся на Украину
Семилетняя москвичка Таисия Скоморохова спела на «слепых прослушиваниях», шоу транслировал телеканал «1+1».
Обновлено в 02:38
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Футбол
Сослан Джанаев может перейти в «Легию»
Голкипер «Медзи» Сослан Джанаев может остаться в Польше.
Обновлено в 05:17
Общество
«Связной» и «Евросеть» остались без главы
«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».
Обновлено в 06:20
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Хоккей
Беруби о поражении «Сент-Луиса»: «5 удалений – это много, мы должны быть более дисциплинированными»
Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби прокомментировал поражение от «Бостона» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (2:4, 0-1).
Обновлено в 06:46
Футбол
«Барселона» приняла решение об увольнении Вальверде
Как сообщает RAC1, руководство клуба уже приняло решение об отставке тренера.
Обновлено в 05:41
Общество
NYT: умер основатель Human Rights Watch
Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:13
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы
В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
В провинции Хама сирийские военные отразили атаку террористов
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Шоу-бизнес
Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа
Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Гаджеты
Redmi официально представил смартфоны Redmi K20 и K20 Pro
Обновлено в 06:52
Спорт
Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.
Обновлено в 06:34
Футбол
Экс-игрока «Реала» заподозрили в организации договорных матчей
Испанская полиция задержала нескольких футболистов по подозрению в организации договорных матчей.
Обновлено в 05:54
Политика
Напавший на журналиста российский чиновник обратился в полицию
Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев подал заявление в полицию на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Кемерове маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие
Маршрутка столкнулась с грузовиком в Кемерове, в результате аварии пострадали несколько человек.
Обновлено в 06:45