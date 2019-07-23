Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицахРИА Новости вчера в 21:28
Отмечается, что стандартный размер могут сократить на полметра в ширину и на 0,3 метра в длину. Так, по информации издания, парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до двух метров и укоротить до 5,5 метра. При этом ширина проезда не должна быть меньше трех метров.
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с чего всё началось
Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на 0,5 м в ширину и почти на столько же –– в длину, рассказал «Известиям» руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.Известиявчера в 17:01
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