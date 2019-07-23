Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на 0,5 м в ширину и почти на столько же –– в длину, рассказал «Известиям» руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

с чего всё началось

Отмечается, что стандартный размер могут сократить на полметра в ширину и на 0,3 метра в длину. Так, по информации издания, парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до двух метров и укоротить до 5,5 метра. При этом ширина проезда не должна быть меньше трех метров.

В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Происшествия Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.

Авто Илон Маск рассказал о своих автомобилях В соцсетях Илон Маск поделился списком автомобилей, которые он водит. Ожидаемо, все они производства его же компании.

Политика Партия Порошенко теряет позиции Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на четвертое место, передает РИА "Новости".

Футбол Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.

Политика Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.

Технологии Роскачество назвало лучшие беззеркальные фотоаппараты Лучшими беззеркальными фотоаппаратами со сменными объективами признаны Nikon Z6, Nikon Z7 и Sony Alpha 7 III, следует из результатов исследования Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT).

Футбол В РФС признали ошибки судьи Левникова в матче «Ростов»-«Спартак» Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что в судействе прошедшего 20 июля матча «Ростов» - «Спартак» были допущены ошибки, передает пресс-служба желто-синих.

Технологии Сотрудникам банков на работе могут запретить пользоваться смартфонами Для банковских служащих может оказаться под запретом использование на рабочем месте смартфонов.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Политика Команда Зеленского отказалась от амнистии для ополченцев Донбасса Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Украина подписала второй пакет Минских соглашений, направленный на урегулирование конфликта в Донбассе.

Экономика Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Экономика Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум "Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.

Энергетика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Общество В Лазовском районе Приморья ввели режим ЧС после тайфуна Режим ЧС муниципального уровня ввели в Лазовском районе Приморья из-за подтоплений после тайфуна "Данас", сообщает администрация края.

Спорт Российские рапиристки выиграли золото на чемпионате мира по фехтованию Сборная России одержала победу над итальянскими рапиристками в командном соревновании на проходящем в Будапеште чемпионате мира.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Кино Warner Bros. экранизирует комикс о супермене из СССР Графическая повесть «Супермен: Красный сын» вышла в 2003 году в трёх частях, она переведена на русский язык.

Музыка Кристина Агилера даст первый сольный концерт в Москве Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве.

Происшествия Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге Машина такси марки Skoda под управлением 23-летнего иностранного гражданина без водительских прав врезалась в грузовик с прицепом на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге во вторник утром: погиб один пассажир, еще двое получили тяжелые травмы, они госпитализированы, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Происшествия В Ишиме 13-летний подросток погиб от удара током Еще у одного мальчика ожоги руки и плеча В Ишиме от удара током погиб 13-летний подросток.

Происшествия Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита В Иркутской области задержали сотрудника ФСИН и его сообщника по подозрению в похищении 200 килограммов нефрита, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МВД.