Транспорт
Парковочные места хотят сузить в РоссииГазета.Ru 01:24
В российских городах хотят сократить размер парковочных мест, передают "Известия" со ссылкой на источник. Отмечается, что нынешние габариты могут сократить на 0,5 м в ширину и на 0,3 м в длину. Парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м.
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с чего всё началось
Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на 0,5 м в ширину и почти на столько же –– в длину, рассказал «Известиям» руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.Известиявчера в 17:01
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