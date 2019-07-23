Транспорт
Парковочные места хотят сузить в РоссииГазета.Ru 01:24
В российских городах хотят сократить размер парковочных мест, передают "Известия" со ссылкой на источник. Отмечается, что нынешние габариты могут сократить на 0,5 м в ширину и на 0,3 м в длину. Парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м.
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с чего всё началось
"Срежут" полметра В России планируют пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках, сократив его на полметра в ширину и на 0,3 м в длину.Известиявчера в 17:01
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