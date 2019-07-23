Транспорт
В России могут сузить парковочные местаRT на русском вчера в 21:15
Как сообщает газета "Известия", по действующим стандартам минимальные размеры парковочного места для легковушки составляют 5,3 на 2,5 м. Согласно предварительному национальному стандарту, который в настоящее время проходит общественное обсуждение, размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.
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с чего всё началось
Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на 0,5 м в ширину и почти на столько же –– в длину, рассказал «Известиям» руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Число жертв пожара в детском лагере увеличилось до трех
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Экономика
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Жертвы артрита чаще умирают от болезней сердца
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МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
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Обновлено в 14:18
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
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Украина усилила свою границу с Россией и Молдавией современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, которые проверили США, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Обновлено в 14:19
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Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из советского колхоза
В 2020 году американская киностудия Warner Bros. планирует экранизировать графическую новеллу под названием «Супермен: Красный сын», написанную автором комиксов Марком Милларом.
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Политика
В Пекине скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн ушел из жизни в возрасте 91 года.
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Игры
Из Steam удалили Cyberpunk 2069
В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.
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Проект предлагает наделить регионы полномочиями запретить приобретать алкоголь лицам, не достигшим 21 года, уточняет телеканал «Звезда».
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Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
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Музыка
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Вечером 21 июля в Москве культовая американская группа Metallica на единственном концерте в «Лужниках» исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Тайка Вайтити поделился первым трейлером к «Кролику Джоджо»
Стоило кинофестивалю в Торотно объявить программу и анонсировать премьеру новой ленты новозеландца Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», как режиссёр тут же поделился в своём Instagram трейлером и постером грядущего фильма.
Обновлено в 12:14
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Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
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Жириновский: Украина вернется в состав России
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Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек
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