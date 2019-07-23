Транспорт

В России могут сузить парковочные местаRT на русском вчера в 21:15

Как сообщает газета "Известия", по действующим стандартам минимальные размеры парковочного места для легковушки составляют 5,3 на 2,5 м. Согласно предварительному национальному стандарту, который в настоящее время проходит общественное обсуждение, размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.
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с чего всё началось

Все по-тесному: в городах хотят сузить парковочные места

Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на 0,5 м в ширину и почти на столько же –– в длину, рассказал «Известиям» руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.
Известиявчера в 17:01

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Уменьшение парковочных мест обернется огромными убытками для автовладельцев

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Похмелкин раскритиковал идею об уменьшении в РФ размеров парковочных мест

ФАН07:53

«Известия»: Росстандарт предлагает сократить размер парковочного места для легковых авто

ТАССвчера в 20:59

В Федерации автовладельцев России поддержали идею сузить парковочные места

RT на русском03:28

Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах

РБКвчера в 21:52

В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах

РИА Новостивчера в 21:28

ФАР поддержала идею сузить парковочные места на улицах

Известия04:35
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Политика

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Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

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Происшествия

Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина

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Спорт

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Футбол

Полузащитник «Сент-Этьена» Кабелла может перейти в «Краснодар»

Полузащитник французского «Сент-Этьена» Реми Кабелла может перейти в «Краснодар».
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Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Здоровье

Жертвы артрита чаще умирают от болезней сердца

Пациенты с артритами более часто умирают от инфарктов и других болезней сердца вроде стенокардии и сердечной недостаточностью.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие

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Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
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Политика

Украина на границе с Россией установила комплексы ядерного контроля

Украина усилила свою границу с Россией и Молдавией современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, которые проверили США, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
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Кино

Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из советского колхоза

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Политика

В Пекине скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн ушел из жизни в возрасте 91 года.
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Наука

На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад

Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.
Обновлено вчера в 11:36
Игры

Из Steam удалили Cyberpunk 2069

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Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

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Общество

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Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

Обновлено в 12:16
Музыка

На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» Виктора Цоя

Вечером 21 июля в Москве культовая американская группа Metallica на единственном концерте в «Лужниках» исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Происшествия

В Петербурге проходит акция памяти убитой активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 13:19
Культура

Певице Таисии Повалий угрожают расправой из-за концерта в Киеве

Украинская певица, экс народный депутат Украины Таисия Повалий возвращается в Киев спустя пять лет с сольным концертом в честь своего юбилея.
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Политика

Трамп заявил, что расследование Мюллера осложнило отношения с Россией

Напомним, Мюллера назначили на должность специального прокурора для расследования дела по так называемому «вмешательству» России в президентские выборы США 2016 года.
Обновлено в 13:35
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Тайка Вайтити поделился первым трейлером к «Кролику Джоджо»

Стоило кинофестивалю в Торотно объявить программу и анонсировать премьеру новой ленты новозеландца Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», как режиссёр тут же поделился в своём Instagram трейлером и постером грядущего фильма.
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Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
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Суд продлил арест Абызова на три месяца

«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, Степанова и Фрейденберг», — сообщили в суде.
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Иванка Трамп назвала Джонсона новым премьером «Соединенного Кингстона»

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Жириновский: Украина вернется в состав России

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Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек

Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
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