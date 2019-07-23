Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на 0,5 м в ширину и почти на столько же –– в длину, рассказал «Известиям» руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

с чего всё началось

Как сообщает газета "Известия", по действующим стандартам минимальные размеры парковочного места для легковушки составляют 5,3 на 2,5 м. Согласно предварительному национальному стандарту, который в настоящее время проходит общественное обсуждение, размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.

В России могут сузить парковочные места

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