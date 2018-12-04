Повышенные тарифы вводятся на некоторых улицах в центре города С 15 декабря в столице вводятся новые цены на парковку. Самый дорогой тариф — 380 руб. в час — будет действовать на самых загруженных улицах в центре, там же будет отменена и бесплатная парковка по воскресеньям.

Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в час

Транспорт Транспорт МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве

Транспорт Транспорт Открытие трех новых станций метро Петербурга перенесли на май Три новые станции метро Фрунзенского радиуса не удастся ввести в строй к 20 декабря этого года, их планируют ввести в мае 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

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Транспорт Транспорт На Белорусском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек Отмечается, что сбой произошел по техническим причинам, в результате чего увеличен интервал движения поездов в сторону области.

Транспорт Транспорт В Воронежской области завершили ремонт трассы А-134 В Воронежской области завершился ремонт федеральной автомобильной дороги А-134.

Транспорт Транспорт Беспилотные автомобили появятся на дорогах Москвы в начале 2019 года Беспилотные автомобили выедут на улицы Москвы в рамках эксперимента уже в начале 2019 года, рассказал РБК пресс-секретарь Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев.

Транспорт Транспорт ЦОДД объявил о подготовке светофоров и дорожных знаков к зиме Из-за резкого снижения температуры воздуха ответственные службы работают в усиленном режиме, проверяя, в каком состоянии находятся дорожные знаки и светофоры.

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Транспорт Транспорт Сиверский аэропорт нацелился на лоукостеров

Транспорт Транспорт Три аварийных моста в Астраханской области закрыли для транспорта Движение по трем мостам регионального значения "Сеитовка - Ватажное - граница Казахстана" в Красноярском районе Астраханской области ограничено из-за их аварийного состояния, сообщает ГУ МЧС по региону во вторник.

Транспорт Транспорт Проезд на метро в Екатеринбурге может подорожать до 32 рублей В Екатеринбурге может подорожать проезд на метро. Екатеринбургский метрополитен намерен повысить тариф на 4 рубля.

Транспорт Транспорт В Краснодаре запретят остановку автомобилей в переулке Подгорном В Краснодаре с 24 декабря изменят схему движения в переулке Подгорном В переулке на участке от улицы Комсомольской до Советской установят дорожные знаки «Остановка запрещена».

Транспорт Транспорт На дорогах Сахалина ограничили движение транспорта из-за гололеда Центральную часть и юг Сахалина закрыли для движения транспорта из-за скользких дорог. Об этом региональное МЧС сообщило РИА Новости.