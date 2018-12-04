Транспорт
Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в час
Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в часКоммерсантъ09:41
Повышенные тарифы вводятся на некоторых улицах в центре города С 15 декабря в столице вводятся новые цены на парковку. Самый дорогой тариф — 380 руб. в час — будет действовать на самых загруженных улицах в центре, там же будет отменена и бесплатная парковка по воскресеньям.
Коммерсантъ09:41
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