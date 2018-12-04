Транспорт
В центре Москвы повышается стоимость парковки
В центре Москвы повышается стоимость парковкиВести.Ru09:00
С 15 декабря в Москве не некоторых улицах подорожает парковка. В зоне между Садовым и Бульварным кольцами цена повышается до 80 рублей в час. Внутри Бульварного — до ста или двухсот.
Вести.Ru09:00
Оценить
88 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Транспорт
МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве
Обновлено в 11:42
Транспорт
Движение электричек на Белорусском направлении МЖД ввели в график
Движение электричек на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) ввели в график, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной магистрали.
Обновлено в 11:50
Транспорт
Открытие трех новых станций метро Петербурга перенесли на май
Три новые станции метро Фрунзенского радиуса не удастся ввести в строй к 20 декабря этого года, их планируют ввести в мае 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.
Обновлено в 11:58
Транспорт
Тестирование автобусов-амфибий начнется в Москве в 2020 году
Mossovetinfo.ru – В 2020 году в Москве планируется начать тестирование автобусов-амфибий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «МосТрансПроекта».
Обновлено в 11:53
Транспорт
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов
Обновлено в 11:40
Транспорт
Капремонт воронежского участка федеральной автотрассы А-134 завершён
Дорожники завершили ремонтные работы на выезде из Воронежа в сторону Москвы. Теперь движение по обновленной магистрали открыто официально.
Обновлено в 11:23
Транспорт
Беспилотные автомобили появятся на дорогах Москвы в начале 2019 года
Беспилотные автомобили выедут на улицы Москвы в рамках эксперимента уже в начале 2019 года, рассказал РБК пресс-секретарь Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев.
Обновлено в 10:24
Транспорт
Светофоры и дорожные знаки начали готовить к зиме в Москве
Обновлено в 09:06
Транспорт
Собянин: Путь из Троицка в Щербинку в Москве сократится почти вдвое
По словам мэра, после открытия дороги путь из Троицка в Щербинку сократится почти в два раза.
Обновлено в 10:39
Транспорт
В следующем году в КЧР отремонтируют участок дороги до «Архыза»
Участок дороги протяженностью 11 км, ведущий к всесезонному курорту «Архыз», согласно проекту капремонта, будет отремонтирован в следующем году.
Обновлено в 11:56
Транспорт
Три аварийных моста в Астраханской области закрыли для транспорта
Движение по трем мостам регионального значения "Сеитовка - Ватажное - граница Казахстана" в Красноярском районе Астраханской области ограничено из-за их аварийного состояния, сообщает ГУ МЧС по региону во вторник.
Обновлено в 09:37
Транспорт
Проезд на метро в Екатеринбурге может подорожать до 32 рублей
В Екатеринбурге может подорожать проезд на метро. Екатеринбургский метрополитен намерен повысить тариф на 4 рубля.
Обновлено в 08:52
Транспорт
Создание аэропорта «Сиверский» начнется в будущем году
Как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, реализация проекта аэропорта «Сиверский» начнется осенью будущего года.
Обновлено в 10:02
Транспорт
На дорогах Сахалина ограничили движение транспорта из-за гололеда
Центральную часть и юг Сахалина закрыли для движения транспорта из-за скользких дорог. Об этом региональное МЧС сообщило РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Транспорт
Аэрофлот передаёт авиакомпании «Россия» часть рейсов в Бангкок и Коломбо
Аэрофлот в декабре передаст своей дочерней авиакомпании "Россия" часть рейсов в Бангкок и Коломбо.
Обновлено в 07:49