С 15 декабря в Москве не некоторых улицах подорожает парковка. В зоне между Садовым и Бульварным кольцами цена повышается до 80 рублей в час. Внутри Бульварного — до ста или двухсот.

Транспорт Транспорт МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве

Транспорт Транспорт Движение электричек на Белорусском направлении МЖД ввели в график Движение электричек на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) ввели в график, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной магистрали.

Транспорт Транспорт Открытие трех новых станций метро Петербурга перенесли на май Три новые станции метро Фрунзенского радиуса не удастся ввести в строй к 20 декабря этого года, их планируют ввести в мае 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Транспорт Транспорт Тестирование автобусов-амфибий начнется в Москве в 2020 году Mossovetinfo.ru – В 2020 году в Москве планируется начать тестирование автобусов-амфибий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «МосТрансПроекта».

Транспорт Транспорт Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов

Транспорт Транспорт Капремонт воронежского участка федеральной автотрассы А-134 завершён Дорожники завершили ремонтные работы на выезде из Воронежа в сторону Москвы. Теперь движение по обновленной магистрали открыто официально.

Транспорт Транспорт Беспилотные автомобили появятся на дорогах Москвы в начале 2019 года Беспилотные автомобили выедут на улицы Москвы в рамках эксперимента уже в начале 2019 года, рассказал РБК пресс-секретарь Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев.

Транспорт Транспорт Светофоры и дорожные знаки начали готовить к зиме в Москве

Транспорт Транспорт Собянин: Путь из Троицка в Щербинку в Москве сократится почти вдвое По словам мэра, после открытия дороги путь из Троицка в Щербинку сократится почти в два раза.

Транспорт Транспорт В следующем году в КЧР отремонтируют участок дороги до «Архыза» Участок дороги протяженностью 11 км, ведущий к всесезонному курорту «Архыз», согласно проекту капремонта, будет отремонтирован в следующем году.

Транспорт Транспорт Три аварийных моста в Астраханской области закрыли для транспорта Движение по трем мостам регионального значения "Сеитовка - Ватажное - граница Казахстана" в Красноярском районе Астраханской области ограничено из-за их аварийного состояния, сообщает ГУ МЧС по региону во вторник.

Транспорт Транспорт Проезд на метро в Екатеринбурге может подорожать до 32 рублей В Екатеринбурге может подорожать проезд на метро. Екатеринбургский метрополитен намерен повысить тариф на 4 рубля.

Транспорт Транспорт Создание аэропорта «Сиверский» начнется в будущем году Как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, реализация проекта аэропорта «Сиверский» начнется осенью будущего года.

Транспорт Транспорт На дорогах Сахалина ограничили движение транспорта из-за гололеда Центральную часть и юг Сахалина закрыли для движения транспорта из-за скользких дорог. Об этом региональное МЧС сообщило РИА Новости.