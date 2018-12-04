Транспорт
Повышенные тарифы вводятся на некоторых улицах в центре города С 15 декабря в столице вводятся новые цены на парковку. Самый дорогой тариф — 380 руб. в час — будет действовать на самых загруженных улицах в центре, там же будет отменена и бесплатная парковка по воскресеньям.
Коммерсантъ09:41
Оценить
184 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Транспорт
Реконструкция МКАД и Волоколамского шоссе начнется в начале 2019 года
Обновлено в 14:45
Транспорт
МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве
Обновлено в 13:27
Транспорт
Открытие трех новых станций метро Петербурга перенесли на май
Три новые станции метро Фрунзенского радиуса не удастся ввести в строй к 20 декабря этого года, их планируют ввести в мае 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.
Обновлено в 15:05
Транспорт
Тестирование автобусов-амфибий начнется в Москве в 2020 году
Mossovetinfo.ru – В 2020 году в Москве планируется начать тестирование автобусов-амфибий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «МосТрансПроекта».
Обновлено в 11:53
Транспорт
Движение электричек на Белорусском направлении МЖД ввели в график
Движение электричек на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) ввели в график, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной магистрали.
Обновлено в 11:50
Транспорт
Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов
Обновлено в 12:08
Транспорт
Капремонт воронежского участка федеральной автотрассы А-134 завершён
Дорожники завершили ремонтные работы на выезде из Воронежа в сторону Москвы. Теперь движение по обновленной магистрали открыто официально.
Обновлено в 11:23
Транспорт
Беспилотные автомобили появятся на дорогах Москвы в начале 2019 года
Беспилотные автомобили выедут на улицы Москвы в рамках эксперимента уже в начале 2019 года, рассказал РБК пресс-секретарь Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев.
Обновлено в 15:00
Транспорт
Светофоры и дорожные знаки начали готовить к зиме в Москве
Обновлено в 09:06
Транспорт
В Астраханской области закрыли движение машин по трем аварийным мостам
Транспортное сообщение с населенными пунктами Переправа Корсака, Подчалык, Джанай, Степной, Ясын-Сокан Красноярского района осуществляется по дорогам муниципального значения, - отмечают в ГУ МЧС по Астраханской области.
Обновлено в 14:25
Транспорт
Проезд на метро в Екатеринбурге может подорожать до 32 рублей
В Екатеринбурге может подорожать проезд на метро. Екатеринбургский метрополитен намерен повысить тариф на 4 рубля.
Обновлено в 13:17
Транспорт
В Краснодаре запретят остановку автомобилей в переулке Подгорном
В Краснодаре с 24 декабря изменят схему движения в переулке Подгорном В переулке на участке от улицы Комсомольской до Советской установят дорожные знаки «Остановка запрещена».
Обновлено в 13:38
Транспорт
В следующем году в КЧР отремонтируют участок дороги до «Архыза»
Участок дороги протяженностью 11 км, ведущий к всесезонному курорту «Архыз», согласно проекту капремонта, будет отремонтирован в следующем году.
Обновлено в 11:56
Транспорт
Создание аэропорта «Сиверский» начнется в будущем году
Как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, реализация проекта аэропорта «Сиверский» начнется осенью будущего года.
Обновлено в 10:02
Транспорт
Собянин даст поручение оборудовать подъемником горнолыжные трассы на юге Москвы
Обновлено в 12:41