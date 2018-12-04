Транспорт

Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в час
Коммерсантъ
09:41

Повышенные тарифы вводятся на некоторых улицах в центре города С 15 декабря в столице вводятся новые цены на парковку. Самый дорогой тариф — 380 руб. в час — будет действовать на самых загруженных улицах в центре, там же будет отменена и бесплатная парковка по воскресеньям.
Коммерсантъ09:41

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Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в час

Коммерсантъ09:41

Как в Москве изменятся тарифы на парковку

ТАСС09:32

Новые правила пользования платными парковками будут введены с 15 декабря в Москве

Эхо Москвы10:26

Парковка подорожает с середины декабря на ряде улиц в центре Москвы

Интерфакс07:49

Тарифы на парковку изменятся только для 5% парковочных мест в Москве

Агентство Москва06:39

Парковка по воскресеньям будет платной на Арбате, Тверской и Патриарших

РИА Новости07:30

В Москве с 15 декабря изменятся правила пользования платными парковками

Говорит Москва06:18
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Транспорт

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Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов

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Капремонт воронежского участка федеральной автотрассы А-134 завершён

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Беспилотные автомобили выедут на улицы Москвы в рамках эксперимента уже в начале 2019 года, рассказал РБК пресс-секретарь Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев.
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Проезд на метро в Екатеринбурге может подорожать до 32 рублей

В Екатеринбурге может подорожать проезд на метро. Екатеринбургский метрополитен намерен повысить тариф на 4 рубля.
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В следующем году в КЧР отремонтируют участок дороги до «Архыза»

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