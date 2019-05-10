Футбол
Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма»Матч ТВ 10:00
Скотт Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Лондонский клуб не сумел сохранить прописку в АПЛ в текущем сезоне.
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Космос
Blue Origin представила лунный посадочный модуль
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики
Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Здоровье
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Обновлено в 09:10
Политика
Адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским
Адвокат президента США Рудольф Джулиани может в ближайшие дни отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
США изучают вариант замены Турции в рамках программы создания F-35
Соединенные Штаты рассматривают вариант замены Турции в рамках программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 в связи с намерением Анкары приобрести у Москвы зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Агитирующего за антидепрессанты активиста задержали около Госдумы
ИА «Ореанда-Новости» Около здания Госдумы РФ был задержан журналист, поэт и активист Александр Дельфинов (Смирнов), который проводил одиночный пикет в поддержку жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой.
Обновлено в 11:03
Политика
На Украине потребовали запретить спикеру Рады подписывать закон о госязыке
Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" требует через суд запретить спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать "закон о госязыке", что заблокирует его подготовку к вступлению в силу, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 10:16
Общество
В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков
Обновлено в 06:34
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Кино
Майкл Рукер сыграет Короля Акул в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна
Американский актер Майкл Рукер возможно сыграет роль Короля Акул в фэнтезийном секвиле «Отряд самоубийц 2» кинорежиссера Джеймса Ганна.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании
Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:20
Происшествия
На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом
10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Задержанного в Белоруссии ингушского активиста вышлют в Россию
МВД Белоруссии приняло решение о высылке из страны активиста и блогера из Ингушетии Исмаила Нальгиева, задержанного при попытке вылететь в Европу.
Обновлено в 09:16
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Друг Сергея Доренко рассказал о последней встрече с журналистом
Близкий друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста. По его словам, 9 мая у них была встреча.
Обновлено в 10:56
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Норвегией
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Здоровье
Кардиолог рассказал, как распознать погубившую Доренко болезнь
Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, из-за которой днём ранее скончался известный журналист и главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Брухунова разбежались
Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
Наука
Продемонстрированы возможности глобальных корпораций влиять на науку
На примере корпорации Coca-Cola авторы показывают, как финансирование науки позволяет бизнесу контролировать ее.
Обновлено 08 мая в 03:58
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Политика
Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети
В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Политика
МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков
Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54