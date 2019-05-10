Футбол

Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма»Матч ТВ 10:00

Скотт Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Лондонский клуб не сумел сохранить прописку в АПЛ в текущем сезоне.
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Скотт Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма»

Спорт-Экспресс10:41

«Фулхэм» утвердил Скотта Паркера главным тренером

Sports.ru09:35

Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма»

Матч ТВ10:00

«Фулхэм» утвердил Паркера в должности главного тренера

РИА Новости09:44

Скотт Паркер назначен главным тренером «Фулхэма»

Sport24.ru09:28

Cкотт Паркер стал главным тренером «Фулхэма» на постоянной основе

Soccer.ru09:26

«Фулхэм» утвердил Паркера главным тренером

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Майкл Рукер сыграет Короля Акул в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна

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Происшествия

В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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