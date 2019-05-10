Футбол

Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма»Матч ТВ 10:00

Скотт Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Лондонский клуб не сумел сохранить прописку в АПЛ в текущем сезоне.
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Скотт Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма»

Спорт-Экспресс10:41

«Фулхэм» утвердил Паркера главным тренером

Чемпионат10:29

Cкотт Паркер стал главным тренером «Фулхэма» на постоянной основе

Soccer.ru09:26

«Фулхэм» утвердил Паркера в должности главного тренера

РИА Новости09:44

Скотт Паркер назначен главным тренером «Фулхэма»

Sport24.ru09:28

Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма»

Матч ТВ10:00

«Фулхэм» утвердил Скотта Паркера главным тренером

Sports.ru09:35
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Шоу-бизнес

Лев Лещенко ответил на призыв Виторгана не праздновать День Победы

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Происшествия

В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя

24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
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Глава ПЦУ заявил о возможном отзыве томоса у Украины

Вероятное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 12:56
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты

Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Хоккей

Ковальчук оценил победу над норвежцами на старте чемпионата мира

Нападающий и капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал победу команды в стартовом матче на чемпионате мира против Норвегии (5:2). Слова спортсмена приводит Sport24.
Обновлено в 13:31
Политика

Япония пригласила Путина на церемонию интронизации нового императора

Япония направила приглашения лидерам государств, в том числе президенту РФ Владимиру Путину, для участия в церемонии интронизации нового императора Нарухито в октябре, заявили журналистам в пятницу в японском посольстве в РФ.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Егор Крид отменил выступление в Москве

По словам Крида, концерт перенесли на неопределённую дату из-за плохой погоды.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы

Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак - Максима Виторгана - о праздновании Дня Победы в России.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже

Обновлено в 07:05
Футбол

ФК «Ростов» сыграл вничью с «Динамо»

Обновлено в 10:07
Происшествия

Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково

Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
Обновлено в 10:20
Футбол

Юношеская сборная России потерпела третье поражение на Евро-2019

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Венгрии в матче группового этапа чемпионата Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17).
Обновлено в 14:08
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Происшествия

На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом

10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии

Житель Ингушетии Аппаз Илиев, которому исполнилось 123 года, находится в больнице в критическом состоянии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 12:44
Футбол

«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над казанским «Рубином» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Политика

Трамп оценил торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят в благоприятном ключе.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Доренко умер в результате разрыва аорты

«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Футбол

Адиев заявил, что «Анжи» близок к прекращению существования

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после матча с "Арсеналом" (0:1) в 28-м туре чемпионата России сказал, что клуб может прекратить существование.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево вошел в десятку лучших в мире по версии датской компании AirHelp, заняв шестое место.
Обновлено в 06:28
Кино

Умерла народная артистка Нелли Корниенко

Актриса и народная артистка Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая, после продолжительной болезни на 81-м году жизни.
Обновлено в 12:45
Происшествия

«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

Обновлено в 06:25
Политика

Сергей Пугачев рассказал, как Путин просил взять Доренко на «Третий канал» после увольнения с ОРТ из-за репортажа про «Курск»

Бывший сенатор и бывший работодатель Сергея Доренко в 2001 году на телеканале «Московия» («Третий канал») Сергей Пугачев рассказал о роли Владимира Путина в карьере Сергея Доренко после увольнения с ОРТ.
Обновлено в 12:43
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Английский футбольный клуб, старейшая команда Лондона. Назван по имени лондонского района Фулем, в котором расположен домашний стадион команды «Крейвен Коттедж», открытый в 1896 году. Клуб основан учащимися воскресной школы в 1879 году. Был принят во Второй дивизион Футбольной лиги 1 июня 1905 года.
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