Футбол

Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма»Матч ТВ вчера в 10:00

Скотт Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Лондонский клуб не сумел сохранить прописку в АПЛ в текущем сезоне.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Скотт Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма»

Спорт-Экспрессвчера в 10:41

«Фулхэм» утвердил Паркера главным тренером

Чемпионатвчера в 10:29

«Фулхэм» утвердил Скотта Паркера главным тренером

Sports.ruвчера в 09:35

«Фулхэм» утвердил Паркера в должности главного тренера

РИА Новостивчера в 09:44

Скотт Паркер назначен главным тренером «Фулхэма»

Sport24.ruвчера в 09:28

Cкотт Паркер стал главным тренером «Фулхэма» на постоянной основе

Soccer.ruвчера в 09:26

Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма»

Матч ТВвчера в 10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с Украиной

По словам представителя Белого дома, США настаивают на том, что Будапешт не должен использовать свое положение в НАТО для изменения законов о языке, принятых в Украине.
Обновлено в 01:35
Кино

Умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

Обновлено в 00:41
Общество

Высокоскоростной катер разрабатывают в России

Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
Обновлено вчера в 01:46
Хоккей

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Обновлено вчера в 12:40
Единоборства

Фергюсон и Серроне могут провести бой 8 июня в Чикаго

Обновлено вчера в 19:17
Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено вчера в 08:02
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия

Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти

Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Сочи пострадали 11 человек

Обновлено в 02:25
Происшествия

Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией

Обновлено вчера в 21:10
Футбол

«Ювентус» и «Арсенал» поборются за Юмтити

"Арсенал" и "Ювентус" хотят приобрести у "Барселоны" защитника Самюля Юмтити, сообщает Sport.es.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Под Саратовом в ДТП с автобусом погибли два человека

Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца

Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Музыка

В Петербурге пройдут «Танцы с оркестром»

В Северной столице, в клубе "А2" пройдет концерт "Танцы с оркестром". Об этом сообщают "Невские новости".
Обновлено в 02:44
Политика

О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве

Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Хоккей

Елесин подписал контракт с «Калгари»

Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал контракт новичка с «Калгари Флэймз» и проведёт за океаном два ближайших сезона.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

Летевший из Грузии Ан-12 посадили и обыскали в Индии

Обновлено в 02:07
Хоккей

В Швеции опасаются россиян на чемпионате мира в Словакии

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер поделился ожиданиями от матча с национальной командой России на чемпионате мира по хоккею, который стартовал в Словакии.
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес

Мария Шукшина всю жизнь скандалит с сестрой

Если верить Андреевой, Ольга всю жизнь как будто бы завидует сестре, не может смириться ни с одним ее серьезным поступком, независимо от того, правильный он или нет.
Обновлено в 02:29
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Обновлено вчера в 23:26
Общество

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Общество

В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе

В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Хоккей

Сборная России победила норвежцев в стартовом матче чемпионата мира

Обновлено вчера в 12:25
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

Обновлено вчера в 08:43
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес

К отношениям Константина Меладзе с Верой Брежневой по-прежнему много вопросов

Продюсер Константин Меладзе и певица Вера Брежнева могли бы планировать празднование Агатовой свадьбы осенью текущего года.
Обновлено в 02:06
Политика

США отказали в визе российским делегатам

США отказали в визе двоим российским участникам Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщил российский МИД.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Технологии

Ученые выяснили, как человечество изменило планету за 50 лет

Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком

Обновлено вчера в 21:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клаудио Раньери
Итальянский тренер
Итальянский тренер и футболист, игравший на позиции защитника. Главный тренер клуба «Рома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фулхэм
Британский футбольный клуб
Английский футбольный клуб, старейшая команда Лондона. Назван по имени лондонского района Фулем, в котором расположен домашний стадион команды «Крейвен Коттедж», открытый в 1896 году. Клуб основан учащимися воскресной школы в 1879 году. Был принят во Второй дивизион Футбольной лиги 1 июня 1905 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное