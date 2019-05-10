Футбол
Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма»Матч ТВ вчера в 10:00
Скотт Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Лондонский клуб не сумел сохранить прописку в АПЛ в текущем сезоне.
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Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с Украиной
По словам представителя Белого дома, США настаивают на том, что Будапешт не должен использовать свое положение в НАТО для изменения законов о языке, принятых в Украине.
Обновлено в 01:35
Кино
Умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент
Обновлено в 00:41
Общество
Высокоскоростной катер разрабатывают в России
Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
Обновлено вчера в 01:46
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено вчера в 12:40
Единоборства
Фергюсон и Серроне могут провести бой 8 июня в Чикаго
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд
Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено вчера в 08:02
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Сочи пострадали 11 человек
Обновлено в 02:25
Происшествия
Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
«Ювентус» и «Арсенал» поборются за Юмтити
"Арсенал" и "Ювентус" хотят приобрести у "Барселоны" защитника Самюля Юмтити, сообщает Sport.es.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Под Саратовом в ДТП с автобусом погибли два человека
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца
Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
В Петербурге пройдут «Танцы с оркестром»
В Северной столице, в клубе "А2" пройдет концерт "Танцы с оркестром". Об этом сообщают "Невские новости".
Обновлено в 02:44
Политика
О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Хоккей
Елесин подписал контракт с «Калгари»
Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал контракт новичка с «Калгари Флэймз» и проведёт за океаном два ближайших сезона.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
Летевший из Грузии Ан-12 посадили и обыскали в Индии
Обновлено в 02:07
Хоккей
В Швеции опасаются россиян на чемпионате мира в Словакии
Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер поделился ожиданиями от матча с национальной командой России на чемпионате мира по хоккею, который стартовал в Словакии.
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Мария Шукшина всю жизнь скандалит с сестрой
Если верить Андреевой, Ольга всю жизнь как будто бы завидует сестре, не может смириться ни с одним ее серьезным поступком, независимо от того, правильный он или нет.
Обновлено в 02:29
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Общество
В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе
В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Хоккей
Сборная России победила норвежцев в стартовом матче чемпионата мира
Обновлено вчера в 12:25
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
Обновлено вчера в 08:43
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
К отношениям Константина Меладзе с Верой Брежневой по-прежнему много вопросов
Продюсер Константин Меладзе и певица Вера Брежнева могли бы планировать празднование Агатовой свадьбы осенью текущего года.
Обновлено в 02:06
Политика
США отказали в визе российским делегатам
США отказали в визе двоим российским участникам Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщил российский МИД.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком
Обновлено вчера в 21:33