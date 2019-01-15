Культура

Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину
РИА Новости
08:52

В официальном аккаунте театра в Twitter отмечается, что такое решение приняла директор по танцу Орели Дюпон, так как заявления Полунина не соответствуют ценностям Парижской оперы. По информации французских СМИ, Полунин должен был участвовать в постановке "Лебединого озера".
РИА Новости08:52
с чего всё началось
В официальном аккаунте театра в Twitter
 отмечается, что такое решение приняла директор по танцу Орели Дюпон, так как заявления Полунина не соответствуют ценностям Парижской оперы.
РИА Новости08:52

Подробнее о событии

Парижская опера отозвала приглашение для танцовщика Сергея Полунина

РБК15:47

Парижская опера отказалась приглашать Сергея Полунина из-за его слов о полных людях

Коммерсантъ11:35

Сергей Полунин «поплатился» за слова о полных людях

News.ru09:20

Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину принять участие в балете «Лебединое озеро» в феврале

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Парижская опера отказалась работать с Полуниным из-за высказываний о полных людях

Известия09:20

Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину

РИА Новости08:52

Парижская опера отозвала приглашение Полунину принять участие в «Лебедином озере»

ТАСС08:29
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
Общество

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей

Истец Бестаев А.А. требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю и взыскать с обоих по 50 млн рублей — совокупно 100 млн рублей.
Обновлено в 15:04
Политика

Опубликован текст томоса об автокефалии украинской церкви

Вселенский (Константинопольский) патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 14:46
Происшествия

В Киево-Печерской лавре произошел пожар

Обновлено в 12:19
Политика

Россия и США проведут в Женеве консультации по Договору о РСМД

Россия и США проведут во вторник в Женеве консультации в межведомственном формате по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:16
Происшествия

В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах

В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек

Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Политика

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора".
Обновлено в 11:09
Энергетика

Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту

В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
Обновлено в 16:16
Автоспорт

Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»

Российский пилот Сергей Карякин, выступающий в ралли-марафоне "Дакар" на мотовездеходе, несколько раз перевернулся во время прохождения седьмого спецучастка, сообщается на официальном сайте гонки.
Обновлено в 12:13
Политика

Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Политика

США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов

Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Происшествия

В жилом доме в Ростовской области взорвался газ

Два этажа многоэтажного жилого дома обрушились в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Мэр Гданьска умер после покушения

53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Культура

Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину

Обновлено в 08:52
Политика

Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика

Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России

Россия оказывает финансовую помощь Белоруссии, Минску стоило бы выше ценить такое отношение со стороны Москвы, считает российский премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:04
Авто

ФАС разрешила «Юнисон» купить завод GM в Петербурге

Напомним, General Motors законсервировала предприятие в Петербурге в 2015 году.
Обновлено в 10:45
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над подмосковными "Химками" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 13:35
Экономика

FT узнала о проблемах Visa и Mastercard с доступом на китайский рынок

Спор по поводу доступа на китайский рынок платежей длился несколько лет, и в 2012 году ВТО постановила, что Пекин дискриминационно относится к иностранным компаниям.
Обновлено в 15:17
Происшествия

ЛГБТ-сообщество сообщило о задержании 40 геев в Чечне с конца декабря

Около 40 представителей ЛГБТ-сообщества задержаны, два человека убиты в Чечне с конца 2018 года, утверждают в правозащитной организации "ЛГБТ-сеть", власти республики опровергают эту информацию.
Обновлено в 06:30
Наука

Короткий сон ведет к атеросклерозу

Короткий сон ведет к атеросклерозу – испанские ученые из Национального центра сердечно-сосудистых исследований заявили о том, что «короткий и неглубокий сон повышает риск развития атеросклероза».
Обновлено в 16:12
Политика

ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Обновлено в 13:43
Спорт

Российские гандболисты сыграли вничью с Германией в матче ЧМ

Обновлено в 13:43
Происшествия

Житель Варшавы задержан за угрозы президенту Польши

В Варшаве стражами порядка задержан 72-летний мужчина, заявивший о возможной гибели президента Польши Анджея Дуды, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Обновлено в 15:44
Экономика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Политика

МИД России объяснил переименование Македонии

Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Саранске проверяют видео сожжения флага России

Обновлено в 07:24
Космос

Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось

Обновлено вчера в 08:29
Космос

Обозначена дата демозапуска космического корабля Crew Dragon

На 9 февраля может быть назначен запуск нового космического корабля Crew Dragon без экипажа к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 15:53
Политика

Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

Обновлено вчера в 12:55
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Сергей Полунин
Российский артист балета
Российский артист балета. Премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко с 2012 года, приглашённый солист Баварского балета с 2016 года и постоянный приглашённый солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета с 2012 года.
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