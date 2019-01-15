Культура
Парижская опера отозвала приглашение для танцовщика Сергея Полунина
Парижская опера отозвала приглашение для танцовщика Сергея ПолунинаРБК15:47
Парижская опера (в современной Франции известна как Опера Гарнье) решила отозвать приглашение российскому артисту балета Сергею Полунину принять участие в постановке «Лебединое озеро», которая должна состояться в феврале. Об этом сообщается в Twitter театра.
РБК15:47
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с чего всё началось
В официальном аккаунте театра в Twitter отмечается, что такое решение приняла директор по танцу Орели Дюпон, так как заявления Полунина не соответствуют ценностям Парижской оперы.РИА Новости08:52
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