Культура

Парижская опера отозвала приглашение для танцовщика Сергея Полунина
РБК
15:47

Парижская опера (в современной Франции известна как Опера Гарнье) решила отозвать приглашение российскому артисту балета Сергею Полунину принять участие в постановке «Лебединое озеро», которая должна состояться в феврале. Об этом сообщается в Twitter театра.
РБК15:47
с чего всё началось
В официальном аккаунте театра в Twitter
 отмечается, что такое решение приняла директор по танцу Орели Дюпон, так как заявления Полунина не соответствуют ценностям Парижской оперы.
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Российский артист балета. Премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко с 2012 года, приглашённый солист Баварского балета с 2016 года и постоянный приглашённый солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета с 2012 года.
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Орели Дюпон
Французская танцовщица
French ballet dancer who performed with the Paris Opera Ballet as an Etoile. She began her career in dance in 1983 when she entered the Paris Opera Ballet School.
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