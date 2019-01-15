с чего всё началось

Парижская опера (в современной Франции известна как Опера Гарнье) решила отозвать приглашение российскому артисту балета Сергею Полунину принять участие в постановке «Лебединое озеро», которая должна состояться в феврале. Об этом сообщается в Twitter театра.

Кино Кино Леди Гага, Джон Ледженд и Николь Кидман на Critics’ Choice Awards Люди говорят: В Калифорнии в театре Barker Hangar прошла церемония вручения одной из самых престижных кинопремий мира — Critics' Choice Awards.

Кино Кино Мединский посоветовал смотреть фильм «Т-34» с детьми Владимир Мединский призвал смотреть фильм режиссера Алексея Сидорова "Т-34" всей семьей.

Культура Культура Стартовал сезон принятия заявок на премию «Большая книга» 14 января стартовал сезон принятия заявок на премию «Большая книга», который продлится до конца февраля.

Культура Культура Фестиваль буддийского искусства пройдет в Москве Фестиваль буддийского искусства и культуры состоится с 18 января по 5 марта в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Кино Кино В Вероне началась ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского Большая ретроспектива фильмов российского режиссера Андрея Кончаловского составит в этом году ежегодную программу "Встречи с российской культурой", которая пройдет в 10-й раз в Вероне.

Театры Театры В Петербурге впервые покажут русско-японский балет

Культура Культура Черно-белое кино: «Зеленая книга» движется к Оскару вопреки протестам «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли уже завоевала три «Золотых глобуса».

Театры Театры Назначен новый музыкальный руководитель Михайловского театра Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу театра, стало известно, кто займет место музыкального руководителя и главного режиссера Михайловского театра.

Театры Театры В Хабаровском театре драмы открылась режиссёрская лаборатория Режиссёрская лаборатория заработала в Хабаровском краевом театре драмы.

Кино Кино «Аквамен» собрал в мировом прокате миллиард долларов

Кино Кино В Волгограде режиссер-любитель снял фильм о военных Среди работ волгоградца есть еще два фильма о военных, которые Владимир снял во время службы в армии.

Культура Культура Балет Японии «Легенда о боге Драконе» покажут на сцене «Мариинки» На сцене «Мариинки» во Владивостоке артисты из Страны восходящего солнца покажут уникальную постановку - яркую, красочную, где сочетаются классическая хореография, традиционная японская музыка и современные технологии.

Театры Театры Проект «Сверхзадача — выжить» откроется в музее Бахрушина 15 января в Театральном музее Бахрушина в рамках Года театра в России открывается выставочный проект «Сверхзадача — выжить».