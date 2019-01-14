Культура

Парижская опера отказалась от постановки с Сергеем Полуниным
REGNUM
17:14

Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину для участия в постановке «Лебединого озера», сообщается на официальной странице театра в Twitter.
REGNUM17:14
с чего всё началось
В официальном аккаунте театра в Twitter
 отмечается, что такое решение приняла директор по танцу Орели Дюпон, так как заявления Полунина не соответствуют ценностям Парижской оперы.
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Орели Дюпон
Французская танцовщица
French ballet dancer who performed with the Paris Opera Ballet as an Etoile. She began her career in dance in 1983 when she entered the Paris Opera Ballet School.
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