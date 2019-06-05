Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в НормандиюМосковский Комсомолец 04 июня в 03:52

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
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