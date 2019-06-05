Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в НормандиюМосковский Комсомолец 04 июня в 03:52
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
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Стал известен уровень представительства России на торжествах по высадке в Нормандии
Взгляд.рувчера в 11:24
Дипломаты посольства представят Россию на торжествах в честь высадки союзников в Нормандии
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