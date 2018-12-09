Политика

Париж призвал Трампа не вмешиваться во внутренние дела Франции
Комсомольская правда
09:42

Сайт kp.ru писал о том, что в минувшую субботу лидер США в очередной раз раскритиковал позицию Франции по Парижскому климатическому соглашению. Политик заявил, что именно из-за этого граждане устраивают протесты и хотят себе такого президента как он.
Комсомольская правда09:42
с чего всё началось
Протестующие во Франции говорят не по-английски, президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться во внутренние дела Франции, заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в интервью LCI
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