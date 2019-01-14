Футбол
Контракт футболиста с парижанами истекает летом этого года. Таким образом, через пол года он может перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к Рабьо проявляют "Барселона", "Челси", "Тоттенхэм" и "Бавария".
Газета.Ru09:54
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Происшествия
Пожар начался в Киево-Печерской лавре
Обновлено в 10:47
Происшествия
Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концерте
Адамович получил ножевое ранение вечером в воскресенье во время благотворительного концерта. Подозреваемый в нападении был арестован.
Обновлено в 08:59
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора".
Обновлено в 11:09
Политика
Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики
Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку
Обновлено в 10:09
Экономика
Более половины россиян поддержали отставку правительства
Более 50% россиян поддержали отставку правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено в 08:08
Происшествия
При взрыве в Кабуле погибли четыре человека
Четыре человека погибли, 44 пострадали в результате теракта в Кабуле, сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш.
Обновлено в 11:04
Политика
СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации
Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Поправки о системах газовой безопасности в домах внесли в Госдуму
Проект поправок в Жилищный кодекс РФ, который предполагает установку автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности в жилых домах, внесли в Госдуму.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Полиция Мордовии проверяет видео с сожжением российского флага
Обновлено в 08:16
Политика
Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией
Обновлено в 04:08
Общество
Минкультуры обнаружило нарушения в деятельности МХТ им. Чехова
Министерство культуры РФ провело комплексную проверку деятельности Московского Художественного театра имени Чехова и выявило некоторые нарушения.
Обновлено в 08:02
Общество
Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram
Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Политика
ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Транспорт
Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку
Водители автопарка для чиновников и депутатов обратились к начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с просьбой разъяснить порядок действий на платных парковках Москвы, стоимость которых повысилась до 380 руб. в час.
Обновлено в 09:09
Политика
Польша планирует построить остров в Калининградском заливе
Обновлено вчера в 12:55
Общество
В России могут появиться зеленые автомобильные номера
Советник соруководителя рабочей группы НТИ "Автонет" Роман Малкин рассказал, что некоторые автомобили в России могут получить номера зеленого цвета.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Бабушка сестер Хачатурян через суд просит выписать внучку из квартиры
Квартира находится в собственности у бабушки, она, как собственница, имеет право выселять людей, с этой целью она обратилась в суд.
Обновлено в 06:36
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Общество
Британский торговый реестр предупредил о ликвидации компании Telegram
Британский государственный реестр юридических лиц предупредил, что компания Telegram Messenger LLP, о ликвидации которой принял решение Павел Дуров, будет вычеркнута из реестра в течение двух месяцев.
Обновлено в 05:14
Энергетика
Бензин АИ-95 к 9 января подорожал почти до 45 рублей
По данным ведомства, средняя стоимость дизельного топлива с 1 по 9 января увеличилась на 0,7%. Средняя стоимость бензина АИ-92 составляла (здесь и далее – по состоянию на 9 января) 41,67 рубля, АИ-95 – 44,96 рубля, АИ-98 – 50,79 рубля, дизельного топлива – 47,14 рубля.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
МЧС опровергло сообщения об обнаружении трех погибших в Шахтах
Обновлено в 10:11
Авто
Lada Vesta названа самым популярным авто на рынке России в 2018 году
Согласно итогам 2018 года, LADA Vesta заполучила статус наиболее продаваемой модели непосредственно на рынке России.
Обновлено в 07:37
Политика
Переговоры Путина и Абэ пройдут 22 января
Обновлено в 08:53
Политика
Трамп назвал рост нефтедобычи в США плохой новостью для России
Президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах является «плохой новостью для России».
Обновлено в 08:14
Происшествия
На АвтоВАЗе остановили производство из-за прорыва трубы
Обновлено в 09:42
Наука
Генетики нашли у россиян редкую наследственную болезнь
Определенная специалистами ФГБНУ "МГНЦ" популяционная частота гетерозиготного носительства данного заболевания в России составляет 1:250 человек, а расчетная частота самой болезни – один на 250 тысяч новорожденных.
Обновлено в 07:05