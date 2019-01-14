Футбол

«Пари Сен-Жермен» продаст Рабьо в январе
Газета.Ru
09:54

Контракт футболиста с парижанами истекает летом этого года. Таким образом, через пол года он может перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к Рабьо проявляют "Барселона", "Челси", "Тоттенхэм" и "Бавария".
Газета.Ru09:54

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СМИ: «ПСЖ» готов продать Рабио этой зимой

Матч ТВ11:38

«ПСЖ» готов продать Рабьо в январе за 15 млн евро

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СМИ: «ПСЖ» готов продать «Барселоне» Рабьо за 15 миллионов евро

Спорт-Экспресс10:21

«Пари Сен-Жермен» продаст Рабьо в январе

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«ПСЖ» готов продать Рабьо в январе за € 15 млн

Чемпионат09:12

ПСЖ оценил Рабьо в 15 млн евро

Soccer.ru11:14

«ПСЖ» готов продать Рабьо за 15 миллионов

Бомбардир.ру11:07
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Общество

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"В конце декабря 2018 года суд зарегистрировал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от Бастаева к Дудю и Ивлеевой", - сказал собеседник агентства.
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Происшествия

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Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
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МИД России объяснил переименование Македонии

Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
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Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
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В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
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Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
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Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни

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Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
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Конструктор авиадвигателей Александр Саркисов скончался в возрасте 82 лет.
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Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку

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Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram

Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
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Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону идею создать на севере Сирии зоны безопасности.
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53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
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Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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