Футбол
«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе вратаря БуффонаТАСС 12:02
Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский клуб "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее сам Буффон сообщил, что ПСЖ хочет продлить с ним соглашение.
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Политика
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ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ
В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
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Обновлено в 21:38
Шоу-бизнес
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Общество
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Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
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Происшествия
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Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
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Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко
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Происшествия
Жену экс-главы клиники Мешалкина арестовали на два месяца
Сегодня, 5 июня, в Центральном районном суде Новосибирска избирают меру пресечения для Ирины Бойцовой — жены экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова.
Обновлено в 04:50
Общество
В Екатеринбурге назвали 13 популярных площадок под храм
Обновлено в 23:20
Экономика
ВТБ не исключил повышения номинала акций
ВТБ не исключает повышения номинала акций для удобства работы с ними, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров кредитной организации.
Обновлено в 09:52
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Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
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Армия и оружие
ВМС США испытали электромагнитную пушку
ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45
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Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
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Обновлено в 16:31
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Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.
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Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с исследованием образцов, которые могли принадлежать снежному человеку.
Обновлено в 21:26
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Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
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Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
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Губернатор отменил закупку зонтов для правительства Прикамья
Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
Обновлено в 09:41