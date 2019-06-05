Футбол

«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе вратаря БуффонаТАСС 12:02

Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский клуб "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее сам Буффон сообщил, что ПСЖ хочет продлить с ним соглашение.
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Происшествия

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Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
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Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
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Сегодня, 5 июня, в Центральном районном суде Новосибирска избирают меру пресечения для Ирины Бойцовой — жены экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова.
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Происшествия

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
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ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
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Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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