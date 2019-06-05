Футбол

«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе вратаря БуффонаТАСС 12:02

Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский клуб "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее сам Буффон сообщил, что ПСЖ хочет продлить с ним соглашение.
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«ПСЖ» объявил об уходе Буффона

Чемпионат11:37

«ПСЖ» объявил об уходе Буффона

Матч ТВ12:02

«Буффон» официально покинул «ПСЖ»

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«ПСЖ» объявил об уходе Буффона и назвал его величайшим вратарём в истории футбола

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«ПСЖ» объявил об уходе Буффона

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Буффон рассказал, что «ПСЖ» предложил ему продлить контракт. Но он отказался

Спорт-Экспресс11:42

Буффон покинул «ПСЖ»

Sports.ru11:54
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В Петербурге открывается бордель с куклами

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Выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели предъявлен штраф

Американская модель и актриса Кинси Волански, прославившаяся своим прорывом на поле в финале Лиги чемпионов между "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпулем" (0:2), будет оштрафована, передает "Советский спорт".
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Тяжелобольная участница шоу Елены Малышевой уличила телевизионщиков во лжи

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Суд продолжит рассматривать иск Kinodanz к BadComedian

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Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

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Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
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Определены самые грязные и чистые регионы России

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Названы топ-7 самых доступных полноприводных кроссоверов с «автоматом»

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Происшествия

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Возгорание произошло на крыше онкологического центра в Махачкале, жертв и пострадавших нет, сообщает региональное ГУМЧС.
Обновлено в 11:18
Политика

Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья

Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
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В аэропорту Екатеринбурга не смогли сесть несколько самолетов

Обновлено в 09:32
Кино

Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс»

В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.
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Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
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Выяснилось, что практически каждый второй россиянин — примерно 44 % — видел конфиденциальные данные людей, с которыми он работает.
Обновлено в 11:49
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Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.
Обновлено вчера в 21:10
Авто

Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
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Ubisoft запустила крупную распродажу в честь приближающейся E3

Ubisoft решила устроить распродажу в собственном магазине в честь приближающейся выставки E3 2019.
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Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
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Кино

Джулия Робертс считает, что фильм «Красотка» был не ее уровня

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В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины

Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
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Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
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Супрун ответила на «оскорбительную» шутку Зеленского

Супрун подчеркнула, что еще не знакома с президентом Украины. Ранее Супрун рассказала о планах на будущее в случае отставки.
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Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
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Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

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Самарский проект «бесконечных флешек» закрыли

Самарский создатель Flashsafe Алексей Чуркин объявил о закрытии проекта.
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Коляда и Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии

Российские фигуристы Михаил Коляда и Алина Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии, информирует официальный сайт представления.
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Джанлуиджи Буффон
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Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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