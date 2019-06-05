Футбол
«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе вратаря БуффонаТАСС 12:02
Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский клуб "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее сам Буффон сообщил, что ПСЖ хочет продлить с ним соглашение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«ПСЖ» объявил об уходе Буффона и назвал его величайшим вратарём в истории футбола
Спорт БИЗНЕС Online12:10
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Общество
В Петербурге открывается бордель с куклами
Обновлено в 07:24
Футбол
Выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели предъявлен штраф
Американская модель и актриса Кинси Волански, прославившаяся своим прорывом на поле в финале Лиги чемпионов между "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпулем" (0:2), будет оштрафована, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:21
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Культура
Суд продолжит рассматривать иск Kinodanz к BadComedian
Красногорский районный городской суд Московской области продолжит рассматривать иск кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову (BadComedian).
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
Обновлено в 04:31
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Махачкале загорелась крыша онкологического центра
Возгорание произошло на крыше онкологического центра в Махачкале, жертв и пострадавших нет, сообщает региональное ГУМЧС.
Обновлено в 11:18
Политика
Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья
Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Обновлено в 05:45
Кино
Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс»
В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Технологии
Почти каждый второй россиянин видел личные данные своих коллег
Выяснилось, что практически каждый второй россиянин — примерно 44 % — видел конфиденциальные данные людей, с которыми он работает.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.
Обновлено вчера в 21:10
Авто
Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Обновлено в 11:02
Игры
Ubisoft запустила крупную распродажу в честь приближающейся E3
Ubisoft решила устроить распродажу в собственном магазине в честь приближающейся выставки E3 2019.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Сбой произошел в ГИБДД по всей России
Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Кино
Джулия Робертс считает, что фильм «Красотка» был не ее уровня
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины
Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
Обновлено в 10:09
Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Политика
Супрун ответила на «оскорбительную» шутку Зеленского
Супрун подчеркнула, что еще не знакома с президентом Украины. Ранее Супрун рассказала о планах на будущее в случае отставки.
Обновлено в 10:01
Политика
Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Интернет
Самарский проект «бесконечных флешек» закрыли
Самарский создатель Flashsafe Алексей Чуркин объявил о закрытии проекта.
Обновлено в 05:41
Спорт
Коляда и Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии
Российские фигуристы Михаил Коляда и Алина Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии, информирует официальный сайт представления.
Обновлено в 09:46
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36