Общество
Магазины парфюмерии и косметики могут перестать предоставлять клиентам тестеры духов, предупредили ретейлеры. Новая система маркировки, по словам заместителя директора по логистике «Алькор и Ко» Андрея Кривенцева, создаёт большие сложности.
News.ruвчера в 11:56
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В «Л’Этуаль» предупредили об исчезновении пробников из-за их обязательной маркировки
Коммерсантъвчера в 15:37
В «Л’Этуаль» заявили о возможности исчезновения пробников из-за маркировки духов
Rambler News Serviceвчера в 11:25
«Л`Этуаль» предупредила о риске исчезновения пробников из парфюмерных магазинов
Ведомостивчера в 11:14
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:44, Ашберн
Общество
Магаданский ветеран отказался от ежемесячной социальной выплаты
В социальных сетях распространилась фотография заявления магаданского ветерана труда в адрес Магаданского социального центра, где говорится, что он просит перечислить полагающуюся ему ежемесячную выплату председателю правительства России Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 01:36
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать новогоднюю ель
Роскачество рассказало, как выбрать новогоднее дерево, не навредив природе, и как за ним ухаживать, об этом говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:35
Общество
На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню
Эйфелеву башню закроют на время акции "желтых жилетов" в Париже. Массовые манифестации планируют провести в субботу 8 декабря.
Обновлено в 01:25
Общество
«Коммерсантъ» узнал о новых претензиях прокуратуры к сервису BlaBlaCar
У прокуратуры появились новые претензии к онлайн-сервису BlaBlaCar, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:27
Общество
В Генпрокуратуре описали типичного коррупционера
Портрет типичного российского коррупционера отличается от стереотипов, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Обновлено в 01:35
Общество
«Центр безопасности» начал работу во «ВКонтакте»
Пресс-служба «ВКонтакте» уточнила 6 декабря, что только с начала 2018 года было удалено более 7,9 млн единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий, заблокировано свыше 1,8 млн уникальных профилей и 11,3 тыс. сообществ, где такие материалы распространялись.
Обновлено в 00:54
Общество
Более 100 тыс. книг скачали пользователи проекта «Книги в метро»
Пассажиры Московского метрополитена скачали более 100 тыс. электронных книг в проекте "Книги в метро" за три месяца с начала его работы.
Обновлено в 01:29
Общество
Назван единственный безопасный карбонад
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование карбонада.
Обновлено в 01:28
Общество
YouTube выпустил ролик с итогами 2018 года
Сервис YouTube выпустил видео «YouTube Rewind», подводящее итоги 2018 года.
Обновлено в 01:21
Общество
Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом
Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
Обновлено вчера в 22:11
Транспорт
Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным
Обновлено в 01:31
Общество
В России предложили разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь.
Обновлено в 01:38
Общество
Российские родители увидели в интернете опасность для детей
Почти три четверти родителей в России считают интернет опасной средой для детей.
Обновлено в 01:30
Транспорт
В Москве начали появляться таблички с новыми тарифами на парковку
Таблички с информацией об измененных тарифах на парковку уже начали устанавливать в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Ранее сообщалось, что с 15 декабря в центре Москвы поднимется цена на парковку.
Обновлено в 00:16
Общество
AliExpress назвал самые популярные запросы у россиян в 2018 году
Чаще всего россияне искали смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 (примерно в десять раз чаще, чем в прошлом году) и Xiaomi Redmi 4. Всего за год пользователи оставили более 10 млн запросов по тегу «смартфоны».
Обновлено в 01:32