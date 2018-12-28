Общество

Парфюмерные пробники могут исчезнуть из магазинов
News.ru
вчера в 11:56

Магазины парфюмерии и косметики могут перестать предоставлять клиентам тестеры духов, предупредили ретейлеры. Новая система маркировки, по словам заместителя директора по логистике «Алькор и Ко» Андрея Кривенцева, создаёт большие сложности.
News.ruвчера в 11:56

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Парфюмерные магазины могут перестать давать пробники

Телеканал 360°вчера в 16:19

В «Л’Этуаль» предупредили об исчезновении пробников из-за их обязательной маркировки

Коммерсантъвчера в 15:37

Жителям России возможно придется покупать парфюм наугад из-за требований правительства

Царьградвчера в 12:54

Парфюмерные пробники могут исчезнуть из магазинов

News.ruвчера в 11:56

В «Л’Этуаль» заявили о возможности исчезновения пробников из-за маркировки духов

Rambler News Serviceвчера в 11:25

«Л`Этуаль» предупредила о риске исчезновения пробников из парфюмерных магазинов

Ведомостивчера в 11:14

Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников

РБКвчера в 10:53
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Общество

Магаданский ветеран отказался от ежемесячной социальной выплаты

В социальных сетях распространилась фотография заявления магаданского ветерана труда в адрес Магаданского социального центра, где говорится, что он просит перечислить полагающуюся ему ежемесячную выплату председателю правительства России Дмитрию Медведеву.
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Роскачество рассказало, как выбрать новогоднее дерево, не навредив природе, и как за ним ухаживать, об этом говорится в сообщении организации.
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На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню

Эйфелеву башню закроют на время акции "желтых жилетов" в Париже. Массовые манифестации планируют провести в субботу 8 декабря.
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«Коммерсантъ» узнал о новых претензиях прокуратуры к сервису BlaBlaCar

У прокуратуры появились новые претензии к онлайн-сервису BlaBlaCar, сообщает «Коммерсантъ».
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В Генпрокуратуре описали типичного коррупционера

Портрет типичного российского коррупционера отличается от стереотипов, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
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«Центр безопасности» начал работу во «ВКонтакте»

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Назван единственный безопасный карбонад

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование карбонада.
Обновлено в 01:28
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YouTube выпустил ролик с итогами 2018 года

Сервис YouTube выпустил видео «YouTube Rewind», подводящее итоги 2018 года.
Обновлено в 01:21
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Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом

Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь.
Обновлено в 01:38
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Почти три четверти родителей в России считают интернет опасной средой для детей.
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В Москве начали появляться таблички с новыми тарифами на парковку

Таблички с информацией об измененных тарифах на парковку уже начали устанавливать в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Ранее сообщалось, что с 15 декабря в центре Москвы поднимется цена на парковку.
Обновлено в 00:16
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AliExpress назвал самые популярные запросы у россиян в 2018 году

Чаще всего россияне искали смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 (примерно в десять раз чаще, чем в прошлом году) и Xiaomi Redmi 4. Всего за год пользователи оставили более 10 млн запросов по тегу «смартфоны».
Обновлено в 01:32
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