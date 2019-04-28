Футбол

Парфёнову надоело отвечать на вопросы, и он прервал флеш-интервьюЕвро-футбол.ру 06:48

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с "Уфой" (1:4) в эфире канала "Матч Премьер".
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Парфёнов высказался о разгромном поражении «Урала» в матче РПЛ с «Уфой»

RT на русском08:01

Дмитрий Парфенов: «После красной карточки немного рассыпались, нельзя было этого делать»

Матч ТВ07:34

Дмитрий Парфенов: «После красной карточки немного рассыпались, нельзя было этого делать»

Sportbox.RU07:34

Парфенов сам закончил флэш-интервью после разгромного поражения от «Уфы»

Sport24.ru07:19

Парфёнову надоело отвечать на вопросы, и он прервал флеш-интервью

Евро-футбол.ру06:48

«Давайте, все – достаточно». Парфенов не захотел отвечать на вопрос после разгрома от «Уфы»

Спорт-Экспресс06:46
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Происшествия

Неизвестный «заминировал» семь церквей во Львове

Неизвестный злоумышленник сообщил о минировании семи церквей в украинском городе Львов.
Обновлено в 12:42
Культура

Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 13:08
Общество

Школьник из Краснодарского края сделал протез для своего друга

Школьник из Краснодарского края Егор Тарасенко сделал для своего друга протез.
Обновлено в 03:45
Происшествия

На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН

«На место выехали сотрудники ОМОНа ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области с целью обследовать место происшествия, установить причины и обследовать территорию на предмет наличия иных опасных предметов», — заявили в Росгвардии.
Обновлено в 09:58
Автоспорт

Даниил Квят: Наше время придет

Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
Обновлено в 12:04
Политика

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Обновлено в 06:24
Происшествия

В Орле машина въехала в зрителей во время автошоу

Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Обновлено в 11:51
Происшествия

На трассе в Германии столкнулись более 50 машин

На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Происшествия

На трассе М4 застрелен водитель фуры

На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя лучше, врачи оценивают состояние как средней тяжести, сообщила РИА Новости в субботу ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Общество

Нева мельчает: За сутки уровень воды упал в реке почти на полметра

Стоит отметить, что вчера уровень воды колебался в районе -10 см. С чем связано такое обмеление, пока неизвестно.
Обновлено в 12:35
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Политика

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

НТВ анонсировал показ шоу "Магия", ведущим которого стал избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:46
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Происшествия

На Серовском тракте из-за снега образовалась большая пробка

На Серовском тракте сегодня из-за выпавшего снега случилось много ДТП.
Обновлено в 05:13
Общество

На Урал вернулись гололед и метели

Из-за сильного ветра МЧС рекомендует жителям обоих регионов ограничить работы на высоте, избегать шатких строений.
Обновлено в 13:12
Космос

Представлен робот для безопасного десантирования с высоты без парашюта

Группа инженеров из Университета Беркли, компании Squishy Robotics и разработчиков НАСА начала полевые испытания «упруго-жёсткого» робота для безопасного десантирования с высоты без парашюта.
Обновлено вчера в 05:13
Авто

5 брендов переписали цены на свои автомобили в России

Кроссовер в зависимости от комплектации прибавил в цене 142 – 159 тыс. рублей, а фастбэк Panamera стал дороже на 69 – 107 тыс. рублей.
Обновлено в 11:51
Футбол

Олег Шатов: «Матч понравился, но сами себе создали проблемы»

Обновлено в 12:37
Гаджеты

Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3

Обновлено в 05:56
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено вчера в 16:47
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Религия

В Екатеринбурге освятили место будущего Собора святой Екатерины

Обновлено в 12:53
Транспорт

В центре Москвы перекроют улицы из-за ночных репетиций парада Победы

В центре российской столицы 29 апреля и 4 мая будет перекрыт ряд улиц в связи с ночными репетициями парада Победы.
Обновлено в 12:19
Авто

ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой

В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено в 08:24
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
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Дмитрий Владимирович Парфёнов
Футболист
Советский, украинский и российский футболист, защитник, после окончания игровой карьеры - тренер. Главный тренер клуба премьер-лиги «Урал» с мая 2018 года.
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