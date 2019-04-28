Парфёнову надоело отвечать на вопросы, и он прервал флеш-интервьюЕвро-футбол.ру 06:48

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с "Уфой" (1:4) в эфире канала "Матч Премьер".

Парфёнову надоело отвечать на вопросы, и он прервал флеш-интервью

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