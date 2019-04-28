Футбол
Парфёнову надоело отвечать на вопросы, и он прервал флеш-интервьюЕвро-футбол.ру 06:48
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с "Уфой" (1:4) в эфире канала "Матч Премьер".
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:27, Ашберн
Происшествия
Неизвестный «заминировал» семь церквей во Львове
Неизвестный злоумышленник сообщил о минировании семи церквей в украинском городе Львов.
Обновлено в 12:42
Общество
Школьник из Краснодарского края сделал протез для своего друга
Школьник из Краснодарского края Егор Тарасенко сделал для своего друга протез.
Обновлено в 03:45
Происшествия
На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН
«На место выехали сотрудники ОМОНа ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области с целью обследовать место происшествия, установить причины и обследовать территорию на предмет наличия иных опасных предметов», — заявили в Росгвардии.
Обновлено в 09:58
Автоспорт
Даниил Квят: Наше время придет
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Орле машина въехала в зрителей во время автошоу
Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
Обновлено в 11:51
Происшествия
На трассе в Германии столкнулись более 50 машин
На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Происшествия
На трассе М4 застрелен водитель фуры
На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя лучше, врачи оценивают состояние как средней тяжести, сообщила РИА Новости в субботу ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Общество
Нева мельчает: За сутки уровень воды упал в реке почти на полметра
Стоит отметить, что вчера уровень воды колебался в районе -10 см. С чем связано такое обмеление, пока неизвестно.
Обновлено в 12:35
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
НТВ анонсировал показ шоу "Магия", ведущим которого стал избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:46
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Происшествия
На Серовском тракте из-за снега образовалась большая пробка
На Серовском тракте сегодня из-за выпавшего снега случилось много ДТП.
Обновлено в 05:13
Общество
На Урал вернулись гололед и метели
Из-за сильного ветра МЧС рекомендует жителям обоих регионов ограничить работы на высоте, избегать шатких строений.
Обновлено в 13:12
Космос
Представлен робот для безопасного десантирования с высоты без парашюта
Группа инженеров из Университета Беркли, компании Squishy Robotics и разработчиков НАСА начала полевые испытания «упруго-жёсткого» робота для безопасного десантирования с высоты без парашюта.
Обновлено вчера в 05:13
Авто
5 брендов переписали цены на свои автомобили в России
Кроссовер в зависимости от комплектации прибавил в цене 142 – 159 тыс. рублей, а фастбэк Panamera стал дороже на 69 – 107 тыс. рублей.
Обновлено в 11:51
Футбол
Олег Шатов: «Матч понравился, но сами себе создали проблемы»
Обновлено в 12:37
Гаджеты
Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено вчера в 16:47
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Транспорт
В центре Москвы перекроют улицы из-за ночных репетиций парада Победы
В центре российской столицы 29 апреля и 4 мая будет перекрыт ряд улиц в связи с ночными репетициями парада Победы.
Обновлено в 12:19
Авто
ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой
В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено в 08:24
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31