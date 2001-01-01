Футбол
Парфёнов: наш космонавт сегодня воодушевил обе командыЧемпионат 12:13
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги над "Рубином" (2:1).
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Политика
Экзит-пол: Зеленский побеждает на президентских выборах
Обновлено в 13:01
Политика
Порошенко признал поражение на выборах
Петр Порошенко, который, по данным экзитполов, во втором туре выборов президента Украины уступает кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому, призвал свою команду «никогда не сдаваться».
Обновлено в 13:33
Здоровье
В России каждая третья женщина имеет ожирение
Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Политика
Порошенко пришел на избирательный участок
Президент Украины Петр Порошенко пришел вместе с семьей на избирательный участок в Дом офицеров в Киеве "Сейчас, может, и смешно, но чтобы потом не было больно", — заявил он журналистам во время нахождения на участке, передает Hromadske.ua.
Обновлено в 05:28
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое место в АПЛ
Обновлено в 12:58
Наука
Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля
В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Политика
Петр Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
По данным национального экзитпола, во втором туре президентских выборов кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский набирает 73,2%, в то время как действующий президент Петр Порошенко - 25,3%.
Обновлено в 13:36
Политика
Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Политика
Лавров не хочет допускать сценарий военной интервенции США в Венесуэле
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не хочет допускать, чтобы сценарий военной интервенции США в Венесуэле, а также жесткое столкновение интересов Москвы и Вашингтона в регионе на этой почве стали реальными.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Серия взрывов прогремела в церквях на Шри-Ланке
Обновлено в 01:17
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
При росте доходов населения на 0,1% Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян.
Обновлено 19 апреля в 17:24
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Казахстане
Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме в Караганде в воскресенье.
Обновлено в 08:43
Экономика
Капитальный счет
Депутаты вынесли на рассмотрение Госдумы целый комплекс мер, которые должны ускорить завершение строительства проблемных объектов.
Обновлено в 11:26
Наука
Ученые-астрономы нашли самую массивную нейтронную звезду
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено вчера в 11:15
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Порошенко заявил о намерении остаться в политике
Петр Порошенко, участвовавший в выборах президента Украины с целью переизбрания, признал поражение во втором туре, но заявил, что намерен остаться в политике.
Обновлено в 13:48
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
В Екатеринбурге полиция задержала активиста «бессрочного протеста»
Полиция Екатеринбурга задержала активиста бессрочного протеста Михаила Клюкина.
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Синявино угнали автомобиль с таксой
Обновлено в 10:28
Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.
Обновлено в 09:56