Парфёнов: наш космонавт сегодня воодушевил обе командыЧемпионат 12:13

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги над "Рубином" (2:1).

Парфёнов: наш космонавт сегодня воодушевил обе команды

Политика Порошенко признал поражение на выборах Петр Порошенко, который, по данным экзитполов, во втором туре выборов президента Украины уступает кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому, призвал свою команду «никогда не сдаваться».

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