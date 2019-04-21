Футбол

Парфёнов: наш космонавт сегодня воодушевил обе командыЧемпионат 12:13

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги над "Рубином" (2:1).
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«В конце можно было сыграть спокойнее». Парфенов - о победе над «Рубином»

Спорт-Экспресс12:27

Парфенов: «Наш космонавт воодушевил „Урал“ и „Рубин“»

Sport24.ru12:22

Парфёнов: «Бумаль не пожал руку - небольшое недопонимание»

Евро-футбол.ру12:30

Парфёнов: наш космонавт сегодня воодушевил обе команды

Чемпионат12:13
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В Екатеринбурге задержали активиста «бессрочного протеста»

Активистов, которые могли быть причастны к установке надгробий, арестовывали.
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«Тепло, пожары и насекомые»: каким будет климат Сибири через 100 лет

Последствия изменения климата для Сибири можно назвать благоприятными — ученые говорят, у нас станет теплее.
Обновлено 18 апреля в 23:19
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На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
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Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье

События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
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Сайт меняет жизнь

Сайт стал частью моей жизни, очень большой и значимой частью.
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Экономика

США утратили статус мирового гаранта сохранности золота

Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
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Наука

Окаменелости детеныша тираннозавра выставлены на eBay за $3 млн

Скелет детеныша тираннозавра, которому более 60 миллионов лет, был выставлен владельцем на eBay почти за три миллиона долларов.
Обновлено вчера в 00:08
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Samsung откладывает запуск складного смартфона Galaxy Fold в Китае

Как сообщает инсайдер Ice Universe, компания Samsung отменила два мероприятия, которые связаны с запуском нового складного смартфона Galaxy Fold на территории Китая.
Обновлено в 16:58
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 62%

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Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Общество

Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России

Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие

Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию

Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.
Обновлено в 20:04
Политика

Поместье Порошенко взято под усиленную охрану

Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Экономика

«Ташир» дает прикурить

У группы появились интересы на табачном рынке О том, что Калужская табачная фабрика может быть связана с группой "Ташир", рассказал источник "Ъ" на табачном рынке.
Обновлено в 17:53
Происшествия

В двух католических церквях на Шри-Ланке произошли взрывы

Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Политика

Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Здоровье

Молодые люди в России все чаще теряют слух

Российские ученые обнаружили устойчивую тенденцию к снижению чувствительности органов слуха среди молодых людей, пишет портал PLANET TODAY .
Обновлено в 18:25
Армия и оружие

Россия проведет наблюдательный полет над США

Обновлено в 19:43
Кино

Вторая серия последнего сезона «Игры престолов» утекла в сеть

Вторая серия восьмого, финального сезона, сериала «Игра престолов» утекла в сеть до официального релиза.
Обновлено в 19:58
Авто

В России появится больше мест для заправки электромобилей

Наибольшее количество электрокаров зарегистрировано в Приморском крае –– почти каждая пятая машина.
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
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Экзитполы показали победу Владимира Зеленского на выборах

Обновлено в 14:25
Кино

«Проклятие плачущей» возглавило американский бокс-офис

Очередная адаптация книги ужасов "Кладбище домашних животных", одобренная самим автором - "королем ужасов" Стивеном Кингом опустилась сразу на три позиции и потеряла около половины сборов - за уикенд их сумма в США составила $4,8 млн, а общая выручка в домашнем прокате приблизилась к $50 млн.
Обновлено в 16:07
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Биография Владимира Зеленского

Происхождение Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР (ныне - Украина).
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Назван самый полезный фрукт для здоровья печени

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Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

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Наука

Успехи древних скотоводов оценили с помощью солей в моче животных

Исследователи разработали метод, позволяющий количественно оценить успехи древних фермеров в скотоводстве, сообщается в Science Advances.
Обновлено 19 апреля в 08:14
Авто

Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу

На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено в 04:00
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Дмитрий Владимирович Парфёнов
Футболист
Советский, украинский и российский футболист, защитник, после окончания игровой карьеры - тренер. Главный тренер клуба премьер-лиги «Урал» с мая 2018 года.
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