Футбол
Парфёнов: наш космонавт сегодня воодушевил обе командыЧемпионат 12:13
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги над "Рубином" (2:1).
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