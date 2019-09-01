Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руПарфёнов: «Ошибка простая, и такой соперник не прощает»

Урал — Краснодар
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
19′
Дмитрий Скопинцев
Юрий Бавин
21′
37′
Ари
Андрей Панюков
Владимир Ильин
46′
Эрик Бикфалви
Отман Эль-Кабир
56′
59′
Кристоффер Ольссон
Отман Эль-Кабир
68′
70′
Ари
Иван Игнатьев
70′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
79′
Дмитрий Скопинцев
Юнес Намли
80′
Даниил Уткин
Петрюс Бумаль
82′
82′
Вандерсон Соуза
90′+3′
Сергей Петров
Еще раз говорю: с любым соперником. Забивая два мяча минимум, нужно брать очки не то, что ничья, нужно побеждать.
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Советский, украинский и российский футболист, защитник, после окончания игровой карьеры - тренер. Главный тренер клуба премьер-лиги «Урал» с мая 2018 года.
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