Еще раз говорю: с любым соперником. Забивая два мяча минимум, нужно брать очки не то, что ничья, нужно побеждать.

Парфёнов: «Ошибка простая, и такой соперник не прощает»

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