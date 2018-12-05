Футбол

Парфенов вновь остановил «Спартак». Голы и лучшие моменты
Матч ТВ
11:16

В первой половине тайма команды не создали много опасных моментов.
Матч ТВ11:16

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«Спартак» и «Урал» объявили составы на матч 1/4 финала Олимп - Кубка России

Газета.Ru10:52

«Спартак» – «Урал». Максименко и Глушаков – в стартовом составе

Советский спорт10:43

Глушаков попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»

Sportbox.RU10:37

Максименко, Тимофеев и Глушаков – в основе «Спартака» на матч с «Уралом»

Чемпионат10:35

Парфенов вновь остановил «Спартак». Голы и лучшие моменты

Матч ТВ11:16

Полупустой матч: «Спартак» снова не смог обыграть дома «Урал»

Спорт-Экспресс13:45

Максименко начнет матч 1/4 финала Кубка России против «Урала» в стартовом составе «Спартака»

Sport24.ru10:36
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Футбол

Спартак — Урал 1:1

В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
Обновлено в 15:35
Футбол

Крицюк рассказал, что он не подписывал характеристику на Мамаева

Обновлено в 15:24
Футбол

«Бордо» вырвал победу в матче с «Сент-Этьеном»

"Бордо" обыграл "Сент-Этьен" (3:2) в матче 16-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 15:34
Футбол

«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Футбол

Переговоры «Милана» с Ибрагимовичем находятся на продвинутой стадии

Обновлено в 15:05
Футбол

Моуринью может вернуться в «Реал»

Обновлено в 13:50
Футбол

Кокорина и Мамаева могут выпустить из тюрьмы

Обновлено в 14:01
Футбол

Чорлука: «Знали, что против „Рубина“ очень тяжело играть»

Знали, что против «Рубина» очень тяжело играть — по-другому с казанцами не бывает. Но мы победили и не пропустили.
Обновлено в 15:22
Футбол

Газидис стал исполнительным директором «Милана»

Обновлено в 13:40
Футбол

Болельщик набил тату в честь победы «Ливерпуля» над «Эвертоном»

Болельщик из Великобритании набил тату в честь победы «Ливерпуля» над «Эвертоном» в матче 14-го тура АПЛ.
Обновлено в 15:24
Футбол

Кононов: «Тренировочный процесс „Спартака“ кардинально поменялся»

«Спартак-2» ушел в отпуск намного раньше, у нас тогда и Боккетти был в строю. Я взял в тренировочный процесс из защитников Гапонова.
Обновлено в 14:41
Футбол

«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов

Обновлено в 12:59
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

По итогам совместного голосования Российской премьер лиги (РПЛ), «Матч Премьер» и «Матч ТВ» лучшим игроком 16-го тура РПЛ был признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Обновлено в 10:44
Футбол

Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“»

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Игорь Беланов выразил мнение, что хавбек "Реала" Лука Модрич заслуженно получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года.
Обновлено в 09:58
Футбол

Маркизио: не жалею об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший за «Ювентус», признался, что не жалеет об уходе из итальянской команды.
Обновлено в 12:08
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Илья Олегович Кутепов
Российский футболист
Российский футболист, центральный защитник московского «Спартака» и национальной сборной России.
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