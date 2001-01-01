Футбол

Парфенов считает, что «Ростов» мог вырвать победу в концовке матча с «Уралом»Спорт-Экспресс 10:19

Урал — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
14′
Вараздат Ароян
20′
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
33′
44′
Антонсен Норманн
Роман Емельянов
52′
60′
Элдор Шомуродов
61′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
67′
Элдор Шомуродов
72′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
73′
Владимир Ильин
81′
Николай Димитров
Андрей Егорычев
83′
85′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Юрий Бавин
88′
2 фото
Да, "Ростов" мог вырвать победу в концовке. Но мы могли забивать и раньше, имели много моментов.
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Парфенов считает, что «Ростов» мог вырвать победу в концовке матча с «Уралом»

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Дмитрий Владимирович Парфёнов
Футболист
Советский, украинский и российский футболист, защитник, после окончания игровой карьеры - тренер. Главный тренер клуба премьер-лиги «Урал» с мая 2018 года.
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