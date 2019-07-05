Футбол

Парфенов позвал полузащитника «Спартака» Ломовицкого в «Урал»ProstoProSport 10:18

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал слухи о возможном переходе в его команду на правах аренды молодого полузащитника московского «Спартака» Александра Ломовицкого.
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Ломовицкий может провести сезон в «Урале»

Спорт день за днем10:20

Парфенов позвал полузащитника «Спартака» Ломовицкого в «Урал»

ProstoProSport10:18

«Урал» хочет арендовать Александра Ломовицкого

Спорт-Экспресс08:31

«В „Спартаке“ сами не знают, как все будет». Парфенов прокомментировал возможный трансфер Ломовицкого в «Урал»

Матч ТВ09:54

Парфенов: «По поводу аренды Ломовицкого ничего конкретного пока нет. Но „Урал“ нуждается в усилении на эту позицию»

Бомбардир.ру09:52

Парфёнов: Ломовицкому надо играть, «Урал» нуждается в усилении на эту позицию

Чемпионат09:21

«В „Спартаке“ сами не знают, как все будет». Парфенов прокомментировал возможный трансфер Ломовицкого в «Урал»

Sportbox.RU09:54
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:23, Вашингтон
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Захарова напомнила о позиции России по освобождению украинских моряков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных украинских моряков, однако в ответ от Украины последовала только негативная реакция.
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Американские компании Skyworks Global и Scaled Composites представили проект скоростного боевого винтокрыла VertiJet, который планируется предложить на один из конкурсов Армии США, проводимых в рамках масштабного тендера FVL.
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Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
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Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

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На страже порядка: Первый трейлер фильма «King’s man: Начало»

Первый официальный трейлер комедийного боевика "King's man: Начало" появился в открытом доступе на YouTube.
Обновлено в 13:29
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Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
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При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали

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Зеленский обещает наказать виновников ДТП с его кортежем и автобусами

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В Петербурге Шуваловский проспект продлят до ЗСД

Правительство Петербурга утвердило проект, подразумевающий продление Шуваловского проспекта до Западного скоростного диаметра (ЗСД).
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В Британии не намерены выдавать Ассанжа практикующим казнь странам

Государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан странам, в которых действует смертная казнь.
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Облако для сбора: сервис для шифрования биометрии подготовят в 2019-м

В банках из топ-30 рассказали «Известиям», что до конца 2019 года, как и требует ЦБ, все отделения будут готовы к сбору биометрии.
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Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
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Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
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Обновлено в 16:25
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Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань

Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
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Защитников Конституции из ФСБ обвинили в вымогательстве

В столице сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба).
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«Сельта» арендовала защитника «Валенсии» Саэнса

Ранее 22-летний футболист выступал за «Тенерифе» в Сегунде и провел за команду более сотни матчей.
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Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
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Четыре невинные привычки, которые снижают наши умственные способности

Рассказываем, о каких «безобидных» привычках идет речь и о том, как от них избавиться.
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В США назвали «уязвимость» С-400

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Российский футболист, полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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