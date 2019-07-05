Футбол
Парфенов позвал полузащитника «Спартака» Ломовицкого в «Урал»ProstoProSport 10:18
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал слухи о возможном переходе в его команду на правах аренды молодого полузащитника московского «Спартака» Александра Ломовицкого.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:23, Вашингтон
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных украинских моряков, однако в ответ от Украины последовала только негативная реакция.
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.
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Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
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Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино
Петербургский кинорежиссер Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино «Пример интонации».
Обновлено в 04:05
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На страже порядка: Первый трейлер фильма «King’s man: Начало»
Первый официальный трейлер комедийного боевика "King's man: Начало" появился в открытом доступе на YouTube.
Обновлено в 13:29
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
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Правительство Петербурга утвердило проект, подразумевающий продление Шуваловского проспекта до Западного скоростного диаметра (ЗСД).
Обновлено в 13:52
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Государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан странам, в которых действует смертная казнь.
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Облако для сбора: сервис для шифрования биометрии подготовят в 2019-м
В банках из топ-30 рассказали «Известиям», что до конца 2019 года, как и требует ЦБ, все отделения будут готовы к сбору биометрии.
Обновлено в 17:02
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
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Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
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Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старости
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Защитников Конституции из ФСБ обвинили в вымогательстве
В столице сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба).
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Футбол
«Сельта» арендовала защитника «Валенсии» Саэнса
Ранее 22-летний футболист выступал за «Тенерифе» в Сегунде и провел за команду более сотни матчей.
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Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Общество
Четыре невинные привычки, которые снижают наши умственные способности
Рассказываем, о каких «безобидных» привычках идет речь и о том, как от них избавиться.
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В США назвали «уязвимость» С-400
Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.
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