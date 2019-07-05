Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал слухи о возможном переходе в его команду на правах аренды молодого полузащитника московского «Спартака» Александра Ломовицкого.

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Технологии Облако для сбора: сервис для шифрования биометрии подготовят в 2019-м В банках из топ-30 рассказали «Известиям», что до конца 2019 года, как и требует ЦБ, все отделения будут готовы к сбору биометрии.

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Общество Четыре невинные привычки, которые снижают наши умственные способности Рассказываем, о каких «безобидных» привычках идет речь и о том, как от них избавиться.