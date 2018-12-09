Футбол

Парфенов: «Беру вину на себя за поражение от „Динамо“»
Sport24.ru
09:11

Динамо — Урал
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Жоаозиньо
12′
39′
Сергей Брызгалов
41′
Владимир Ильин
Евгений Луценко
44′
Абдул Азиз Тетте
61′
65′
Владимир Ильин
Андрей Панюков
Евгений Луценко
Евгений Марков
67′
68′
Петрюс Бумаль
Андрей Егорычев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
71′
Алексей Козлов
72′
Константин Рауш
Григорий Морозов
76′
77′
Отман Эль-Кабир
Марко Араторе
Жоаозиньо
84′
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Динамо» (0:4) в матче 17-го тура РПЛ.
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Советский, украинский и российский футболист, защитник, после окончания игровой карьеры - тренер. Главный тренер клуба премьер-лиги «Урал» с мая 2018 года.
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