Футбол
Паредес заявил, что останется в ПСЖREGNUM 03:54
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено в 10:59
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Следователи пришли с обысками в салоны автодилера «Рольф»
Сотрудники ФСБ и СК РФ проводят обыски в салонах одного из крупнейших российских автодилеров "Рольф".
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Американское командование следит за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе
Командование вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов отслеживает перемещения и действия отряда российских кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», которые зашли в порт Гаваны на Кубе.
Обновлено в 02:25
Политика
Путин ответил на вопрос о преемнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times.
Обновлено в 14:36
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Политика
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Политика
Абхазия закрыла границу с Грузией
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Кино
Вышел дебютный трейлер новых «Ангелов Чарли»
Премьера «Ангелов Чарли состоится» 14 ноября 2019 года.
Обновлено в 09:35
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Авто
Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Стало известно о возможном возрождении легендарной модели Mitsubishi Lancer Evolution.
Обновлено в 14:42
Политика
Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России
Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.
Обновлено в 11:23
Здоровье
В Бутырском районе откроется новая поликлиника
На улице Яблочкова закончили строить детско-взрослую поликлинику. Она сможет принимать 750 человек в смену: 500 взрослых и 250 детей.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донецке
Обновлено в 15:48
Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Политика
Памфилова не исключила отмены муниципальных выборов в Петербурге
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова не исключила, что муниципальные выборы в Петербурге могут отменить.
Обновлено в 09:49
Футбол
Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА
По данным СМИ, тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева.
Обновлено в 13:20
Игры
Юсеф Фарес обещает, что его новая игра будет безумной и не будет A Way Out 2
Глава студии Hazelight сообщил, что работает над новым проектом, но тот не имеет никакого отношения к успешному кооперативному боевику A Way Out, хотя в некоторых аспектах и напомнит Brothers: A Tale of Two Sons и A Way Out.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции
Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Дана Борисова не хочет рожать после сорока
Ко всему прочему, скандально известная блондинка заявила о том, что у нее, мол, хватает ухажеров, а заводить детей ей совершенно не нужно.
Обновлено в 03:23
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса
После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.
Обновлено в 13:40
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Владелец ресторана в Болгарии оплевал россиянку с детьми
Владелец ресторана в Болгарии оплевал туристку из России с тремя детьми.
Обновлено в 14:16
Футбол
«Валенсия» договорилась о покупке Дениса Черышева
Обновлено в 16:00
Футбол
Президент «Лиона»: «Ндомбеле точно стоит больше предложенных нам „Тоттенхэмом“ 45 млн евро»
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что французский клуб согласовал с «Тоттенхэмом» продажу полузащитника Танги Ндомбеле.
Обновлено в 15:31
Футбол
Колобков: уверен, что сборная России по футболу попадет на ЧМ-2022
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что он уверен в том, что мужская сборная России по футболу отберется на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Обновлено в 10:50
Футбол
«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге
Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков, - прокомментировал получение wild card генеральный директор Зенита Александр Церковный.
Обновлено в 14:49
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20