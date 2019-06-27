Паредес заявил, что останется в ПСЖREGNUM 03:54

Полузащитник французского ПСЖ Леандро Паредес заявил, что останется в клубе.

Спорт день за днем

Паредес заявил, что останется в ПСЖ

Спорт день за днем

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Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

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