Футбол
Паредес заявил, что останется в ПСЖREGNUM вчера в 03:54
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Полузащитник «ПСЖ» Паредес опроверг слухи о возможном возвращении в «Зенит»
РИА Новости26 июня в 17:04
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:49, Вашингтон
Экономика
В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье
Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.
Обновлено в 02:02
Политика
Путин и Трамп быстро пообщались перед саммитом G20
Как передает РИА Новости, Владимир Путин краткая беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась перед традиционным процессом фотосъемки и открытием саммита.
Обновлено в 00:38
Общество
В Хабаровском крае вандалы спилили поклонный крест
Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Пассажирский самолет разбился в Бурятии
В Бурятии разбился пассажирский самолет Ан-24, сообщают РИА Новости. Сегодня утром он вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 02:33
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Силовики задержали первого фигуранта уголовного дела «Рольфа»
В компании заявили, что постановление, на основании которого идут обыски, не относится напрямую к работе дилерских центров, а основатель «Рольфа» Сергей Петров связал мероприятия с уголовным делом 2014 года.
Обновлено в 02:31
Политика
Журналисты отказались оставлять Путина и Трампа наедине
Журналисты отказывались уходить со встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая проходит на полях саммита G20 в Осаке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:44
Происшествия
В ДТП на трассе «Кола» пострадали три человека
Обновлено в 00:21
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Общество
МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12-17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Путин о деле Скрипаля: «предатели должны быть наказаны»
Путин заявил, что экс-офицера ГРУ * Сергея Скрипаля "и так наказали".
Обновлено вчера в 17:40
Музыка
Группа Ильи Найшуллера выпустила два новых клипа
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.
Обновлено в 02:30
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено вчера в 10:46
Баскетбол
Леброн Джеймс отдаст Энтони Дэвису 23-й номер
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдаст звездному новобранцу команды Энтони Дэвису свой 23-й номер.
Обновлено вчера в 14:41
Общество
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии Турции
Обновлено вчера в 21:36
Единоборства
Альварес может провести поединок с Ковалевым
Обновлено в 01:32
Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО
Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа в четверг вечером, трое молодых людей погибли, 43-летний мужчина госпитализирован.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Политика
В Осаке официально начался саммит G20
Саммит G20 официально стартовал в японской Осаке с небольшим опозданием: президенты РФ и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече.
Обновлено вчера в 23:21
Игры
Создатель A Way Out: новая игра будет постоянно шокировать геймеров
В интервью изданию VGR Фарес заявил, что его будущая игра будет совершенно «безумной»: геймеры не смогут устать от её механики, которая будет их шокировать каждые 30 минут.
Обновлено в 02:40
Общество
В Екатеринбурге сегодня состоится Ural Music Night
28 июня в Екатеринбурге на 75 площадках выступят 7,5 тысячи музыкантов из 20 стран мира в рамках Ural Music Night, сообщает ЕТВ.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Роскачество разработает стандарты на экологическую продукцию
Роскачество планирует разрабатывать стандарты на экологическую продукцию, на верхнем уровне в иерархии будут органические продукты, сообщается в пресс-релиз организации.
Обновлено в 01:25
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено вчера в 04:05