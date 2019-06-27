Футбол

Паредес заявил, что останется в ПСЖREGNUM вчера в 03:54

Полузащитник французского ПСЖ Леандро Паредес заявил, что останется в клубе.
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Леандро Паредес сообщил, где продолжит карьеру

Спорт день за днемвчера в 13:50

Паредес не намерен уходить из «ПСЖ»

Sport24.ru26 июня в 16:28

Полузащитник «ПСЖ» Паредес опроверг слухи о возможном возвращении в «Зенит»

РИА Новости26 июня в 17:04

Паредес: «Я остаюсь в „ПСЖ“»

Sport.ru26 июня в 17:14

Паредес сделал заявление по поводу своего будущего

Матч ТВ26 июня в 16:52

Леандро Паредес: «Я остаюсь в „ПСЖ“»

Спорт-Экспресс26 июня в 16:44

Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу

Чемпионат26 июня в 16:31
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Экономика

В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье

Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.
Обновлено в 02:02
Политика

Путин и Трамп быстро пообщались перед саммитом G20

Как передает РИА Новости, Владимир Путин краткая беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась перед традиционным процессом фотосъемки и открытием саммита.
Обновлено в 00:38
Общество

В Хабаровском крае вандалы спилили поклонный крест

Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Пассажирский самолет разбился в Бурятии

В Бурятии разбился пассажирский самолет Ан-24, сообщают РИА Новости. Сегодня утром он вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 02:33
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

Силовики задержали первого фигуранта уголовного дела «Рольфа»

В компании заявили, что постановление, на основании которого идут обыски, не относится напрямую к работе дилерских центров, а основатель «Рольфа» Сергей Петров связал мероприятия с уголовным делом 2014 года.
Обновлено в 02:31
Политика

Журналисты отказались оставлять Путина и Трампа наедине

Журналисты отказывались уходить со встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая проходит на полях саммита G20 в Осаке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:44
Происшествия

В ДТП на трассе «Кола» пострадали три человека

Обновлено в 00:21
Происшествия

В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Общество

МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12-17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Путин о деле Скрипаля: «предатели должны быть наказаны»

Путин заявил, что экс-офицера ГРУ * Сергея Скрипаля "и так наказали".
Обновлено вчера в 17:40
Музыка

Группа Ильи Найшуллера выпустила два новых клипа

Обновлено вчера в 08:08
Политика

Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.
Обновлено в 02:30
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено вчера в 10:46
Баскетбол

Леброн Джеймс отдаст Энтони Дэвису 23-й номер

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдаст звездному новобранцу команды Энтони Дэвису свой 23-й номер.
Обновлено вчера в 14:41
Общество

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии Турции

Обновлено вчера в 21:36
Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Парагвай по пенальти

Обновлено в 00:31
Единоборства

Альварес может провести поединок с Ковалевым

Обновлено в 01:32
Происшествия

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа в четверг вечером, трое молодых людей погибли, 43-летний мужчина госпитализирован.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика

В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Обвинение попросило суд объединить два дела о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:37
Политика

В Осаке официально начался саммит G20

Саммит G20 официально стартовал в японской Осаке с небольшим опозданием: президенты РФ и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече.
Обновлено вчера в 23:21
Игры

Создатель A Way Out: новая игра будет постоянно шокировать геймеров

В интервью изданию VGR Фарес заявил, что его будущая игра будет совершенно «безумной»: геймеры не смогут устать от её механики, которая будет их шокировать каждые 30 минут.
Обновлено в 02:40
Общество

В Екатеринбурге сегодня состоится Ural Music Night

28 июня в Екатеринбурге на 75 площадках выступят 7,5 тысячи музыкантов из 20 стран мира в рамках Ural Music Night, сообщает ЕТВ.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Роскачество разработает стандарты на экологическую продукцию

Роскачество планирует разрабатывать стандарты на экологическую продукцию, на верхнем уровне в иерархии будут органические продукты, сообщается в пресс-релиз организации.
Обновлено в 01:25
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено вчера в 04:05
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