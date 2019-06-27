Футбол

Паредес заявил, что останется в ПСЖREGNUM 03:54

Полузащитник французского ПСЖ Леандро Паредес заявил, что останется в клубе.
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Леандро Паредес сообщил, где продолжит карьеру

Спорт день за днем13:50

Паредес не намерен уходить из «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 16:28

Леандро Паредес: «Я остаюсь в „ПСЖ“»

Спорт-Экспрессвчера в 16:44

Полузащитник «ПСЖ» Паредес опроверг слухи о возможном возвращении в «Зенит»

РИА Новостивчера в 17:04

Паредес сделал заявление по поводу своего будущего

Матч ТВвчера в 16:52

Паредес: «Я остаюсь в „ПСЖ“»

Sport.ruвчера в 17:14

Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу

Чемпионатвчера в 16:31
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Политика

Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие

США заявили, что следят за фрегатом «Адмирал Горшков» в Гаване

Обновлено в 03:13
Хоккей

НХЛ. «Сент-Луис» не планирует обменивать вратаря Аллена

Несколько клубов лиги задумывались о том, чтобы выменять Аллена вместо того, чтобы искать вратаря на рынке свободных агентов, но «Блюз» сообщили, что не намерены расставаться с ним.
Обновлено в 15:50
Экономика

Большая розница: ритейлеры сворачивают развитие гипермаркетов

Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов.
Обновлено в 17:02
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Транспорт

Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде

МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде, передает Бахрейнское государственное агентство новостей BNA.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес

Успенская не раскрыла Ивлеевой количество мужчин в своей жизни

Обновлено в 07:00
Гаджеты

Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв

Обновлено в 18:58
Политика

Зеленский потребовал от Путина вернуть украинских моряков

Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть на Украину арестованных украинских моряков, передает УНИАН.
Обновлено в 09:49
Политика

Украинский премьер предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Президент Украины Владимир Зеленский может предложить главе МИД Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть кандидатуру исполняющего обязанности, заявил в четверг премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено в 17:14
Футбол

«Вильярреал» и «Валенсия» договорились о покупке Дениса Черышева

Обновлено в 18:44
Футбол

Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА

Обновлено в 13:20
Происшествия

В Сочи задержали «воскресшего Цапка»

В Сочи задержали "воскресшего Цапка" Полицейские задержали мужчину, которого жители Краснодарского края приняли за "воскресшего" Сергея Цапка - лидера Кущевской группировки, умершего в 2014 году в СИЗО.
Обновлено в 07:39
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 17:17
Технологии

Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету

Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено в 17:02
Экономика

1 августа сахалинских пенсионеров, работавших в 2018 году, ждет перерасчет

С 1 августа будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено в 18:10
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Общество

В хостеле у «московского клофелинщика» нашли запас отравы

После прогремевшего в этот понедельник дела «клофелинщика с Чистых прудов» вся история с Ямой зазвучала по-новому.
Обновлено вчера в 18:03
Политика

США ввели санкции против двух граждан Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели санкции против двух граждан Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Боливарианской Республики.
Обновлено в 17:11
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Авто

Названы регионы РФ, лидирующие по продажам автомобилей Lada Granta

Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Аллой Покровской

Близкие, поклонники таланта и ученики прощаются с известной актрисой театра и кино, профессором и театральным режиссером Аллой Покровской в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной

Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено в 14:28
Футбол

ПСЖ совсем скоро заявит о подписании Эрреры и Сарабии

«ПСЖ» согласовал условия трансферов полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреры и хавбека «Севильи» Пабло Сарабии.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Врачам удалось спасти девочку с остановившимся на шесть дней сердцем

Обновлено в 06:30
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