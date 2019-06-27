Футбол

Паредес заявил, что останется в ПСЖREGNUM 03:54

Полузащитник французского ПСЖ Леандро Паредес заявил, что останется в клубе.
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Леандро Паредес сообщил, где продолжит карьеру

Спорт день за днем13:50

Паредес сделал заявление по поводу своего будущего

Матч ТВвчера в 16:52

Паредес: «Я остаюсь в „ПСЖ“»

Sport.ruвчера в 17:14

Полузащитник «ПСЖ» Паредес опроверг слухи о возможном возвращении в «Зенит»

РИА Новостивчера в 17:04

Паредес не намерен уходить из «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 16:28

Леандро Паредес: «Я остаюсь в „ПСЖ“»

Спорт-Экспрессвчера в 16:44

Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу

Чемпионатвчера в 16:31
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:43, Вашингтон
Политика

Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией

Власти Абхазии приняли решение о введении временных ограничений на пересечение границы с Грузией гражданами обеих стран.
Обновлено в 17:20
Политика

Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT

Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тому, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.
Обновлено в 18:12
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова

Резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова приняла Парламентская ассамблея Совета Европы 27 июня, сообщается на официальном сайте ПАСЕ.
Обновлено в 13:40
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено в 15:44
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Политика

Тереза Мэй заявила о готовности улучшения отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании заявила о том, что страна готова к улучшению отношений с Российской Федерацией.
Обновлено в 19:38
Экономика

В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено в 08:45
Хоккей

«Витязь» пополнился тремя игроками СКА

Обновлено в 18:56
Армия и оружие

В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS

Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Религия

Константинополь отказался признавать черногорских раскольников

Патриарх Константинопольский Варфоломей направил президенту Черногории Мило Джукановичу письмо, оповестив политика, что Вселенская патриархия признает в данной балканской стране только митрополию Черногорско-Приморскую Сербской Православной Церкви (СПЦ), возглавляемую митрополитом Амфилохием.
Обновлено в 13:56
Транспорт

Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка

Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено в 20:30
Политика

Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде

МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде, передает Бахрейнское государственное агентство новостей BNA.
Обновлено в 17:38
Хоккей

Федор Кудряшов: «Один вариант есть – клуб не назову»

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью "СЭ" признался, что у него есть вариант продолжения карьеры в России.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Более 360 россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса

Более 360 россиян не могут вылететь из аэропорта турецкой Антальи из-за задержек рейса.
Обновлено в 20:38
Футбол

Барцальи может войти в тренерский штаб Сарри

Как сообщает Tuttosport, 38-летний итальянец войдет в тренерский штаб Маурицио Сарри, который недавно возглавил туринцев.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие

Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики.
Обновлено в 20:17
Игры

Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Авто

Назван средний годовой пробег автомобилей в России

Обновлено в 08:12
Происшествия

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Обновлено в 17:17
Космос

NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна

Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Экономика

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Финансы

Bank of America: «фальшивая сделка» США и Китая ослабит доллар

Доллар в краткосрочной перспективе может ослабнуть к евро, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на комментарии валютных стратегов Bank of America Merrill Lynch.
Обновлено в 16:05
Политика

Путин рассказал о российском наказании Скрипаля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не представлял интереса для Москвы, так как получил свое наказание до отравления в Солсбери, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:11
Происшествия

В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов

Останки шести северных гладких китов было обнаружены в канадских водах с начала года, сообщает министерство рыболовства и океанов Канады в Twitter.
Обновлено в 19:36
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых

Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Обновлено 25 июня в 04:38
Политика

Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ

На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.
Обновлено в 02:17
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