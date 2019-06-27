Паредес заявил, что останется в ПСЖREGNUM 03:54

Полузащитник французского ПСЖ Леандро Паредес заявил, что останется в клубе.

Паредес заявил, что останется в ПСЖ

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