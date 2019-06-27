Футбол
Паредес заявил, что останется в ПСЖREGNUM 03:54
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:29, Вашингтон
Политика
В туалетах британского парламента нашли следы кокаина
В британском парламенте нашли следы кокаина.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Второй пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 выжил
Обновлено в 05:26
Политика
Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам
Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Политика
Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Экономика
«Аэрофлот» опять поднимает топливный сбор
Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Издание Daily Mail написало о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью
Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Политика
Экс-президента Киргизии лишили неприкосновенности
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:41
Общество
Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов
В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Энергетика
Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России
Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Политика
Отельеры Грузии устроили митинг из-за оттока российских туристов
Митинги оппозиции в Тбилиси временно прекратились, зато начались акции грузинских отельеров.
Обновлено вчера в 10:20
Здоровье
Долгосрочное исследование показало самые частые болезни немцев
Из 100 000 респондентов, участвовавших в исследовании NAKO с 2014 года, 10 282 женщины и 4 881 мужчина сообщили, что лечились от депрессии.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС
«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:32
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено вчера в 20:07
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
В Новом Уренгое ФСБ удалось остановить группу преступников, которые занимались контрабандой оружия с территории Украины и Литвы, а также переделкой гражданского оружия в боевое.
Обновлено в 04:14
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Кино
Звезда сериала «Альф» скончался в США
Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Транспорт
Движение по Макаровскому мосту откроют 1 июля
В Екатеринбурге с 1 июля будет открыто движение по Макаровскому мосту.
Обновлено в 03:44
Экономика
Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов
"Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Анна Михалкова пишет «письмо в старость»
Обновлено в 04:37
Политика
США и Китай прервут торговую войну
Соединенные Штаты не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20, который пройдет на этих выходных в японской Осаке.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Два человека получили ранения в массовой драке в Петербурге
В Петербурге на Свердловской набережной во время массовой драки пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
В Петербурге 16-летняя девушка вспыхнула из-за загоревшегося платья
Несчастный случай произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Пламя перекинулось на платье, а потом и на саму девушку.
Обновлено в 02:36